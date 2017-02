Denis Shapovalov fa subito autocritica: “Sono profondamente imbarazzato e mi vergogno molto per aver deluso i miei compagni di squadra ed il mio Paese comportandomi in una maniera in cui non vorrei mai comportarmi”

Arrivano le parole di Denis Shapovalov dopo la squalifica in Davis Cup dopo aver colpito involontariamente con una pallina il Giudice di Sedia ad un occhio.

“Vorrei scusarmi innanzitutto con l’arbitro, con tutti gli ufficiali di gara. Ho parlato personalmente con il giudice di sedia e mi sono scusato con lui, fortunatamente sta bene, ma questo tipo di comportamento è totalmente inaccettabile da parte mia. Sono profondamente imbarazzato e mi vergogno molto per aver deluso i miei compagni di squadra ed il mio Paese comportandomi in una maniera in cui non vorrei mai comportarmi. Imparerò da questo episodio e guarderò avanti, sono stato fortunato che l’arbitro non ha riportato ferite gravi“.