Davis Cup: Denis Shapovalov squalificato dopo aver colpito all’occhio sinistro il Giudice di Sedia (Video)

La situazione era la seguente. Gran Bretagna e Canada erano alla sfida decisiva per l’accesso ai quarti di finale di Davis Cup.

Kyle Edmund era avanti per 6-3, 6-4 e 2-1 e break contro Denis Shapovalov.

Sembrava una partita tranquilla, fino a quando il giovane canadese, arrabbiato dopo un errore ed il break subito, decideva di afferrare la palla e colpire con violenza la pallina che … con tanta sfortuna colpiva l’occhio sinistro del Giudice di Sedia. Ovviamente, la decisione è immediata. Shapovalov squalificato; Canada eliminato.

The moment @denis_shapo hit the chair umpire in the face, resulting in a default and Win for Great Britain. I'm in shock. #DavisCup pic.twitter.com/8nawleuac7

— Matthew (@MRisingStar18) 5 febbraio 2017