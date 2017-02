Davis Cup: Argentina vs Italia 2-2. Carlos Berlocq supera Paolo Lorenzi per 6-3 al quinto set e rimanda la sfida a domani

Carlos Berlocq riporta l’incontro in parità nella sfida tra Argentina e Italia che sono sul 2 pari in quel di Buenos Aires nel primo turno di Davis Cup 2017.

Berlocq ha sconfitto nel quarto incontro Paolo Lorenzi con il risultato di 46 64 61 36 63 dopo 4 ore e 15 minuti di partita.

Ora Argentina e Italia sono sul 2 pari. Decisiva la quinta sfida che si disputerà nella giornata di domani alle ore 15 italiane.

Primo set: Partiva bene Lorenzi che dopo aver annullato una palla break nel secondo gioco, toglieva sull’1 pari a 15 il servizio all’argentino.

Paolo avanti per 4 a 2, sul 4 a 3 cedeva a 15 il turno di battuta, dopo aver commesso anche un doppio fallo e subito un diritto vincente sulla palla break, con il recupero dell’azzurro che finiva in rete.

Proprio al termine del game la partita veniva sospesa per colpa della pioggia.

Alla ripresa Paolino piazzava il break nel nono gioco, dopo aver annullato due palle game e poi nel gioco successivo teneva a 15 il turno di battuta e con un ace chiudeva la frazione per 6 a 4.

Secondo set: L’azzurro nel primo game mancava due palle break e poi sull’1 pari conquistava il break.

Sul 2 a 1 però Paolo giocava male e cedeva il servizio a 30.

Sul 4 a 5 la svolta del set, con Paolino che sul 15-30 commetteva un deleterio doppio fallo e poi dopo aver annullato la prima palla set con una smash vincente, al secondo tentativo e dopo un pallonetto del sudamericano, Lorenzi cedeva il servizio e la frazione per 6 a 4.

Terzo set: Dall’1 pari Berlocq inseriva il turbo, con Lorenzi che sbagliava un po’ troppo.

Il risultato era un parziale di cinque game consecutivi dell’argentino che brekkava Paolo al quarto e sesto gioco e portava a casa la frazione senza problemi per 6 a 1.

Quarto set: Partiva bene Lorenzi che strappava il servizio a Carlos nel quarto gioco (a 15) e poi dopo aver annullato una palla break nel quinto game, sul 4-1 40-40 e al servizio Berlocq, la partita veniva interrotta per circa tre ore per colpa della pioggia.

Alla ripresa Paolo dopo aver mancato una palla set sul 5 a 2, con Berlocq al servizio (smash steccato), chiudeva la quarta frazione per 6 a 3, dopo aver tenuto a 30 l’ultimo game di battuta della frazione.

Quinto set: Paolo perdeva la battuta sull’1 a 2, quando cedeva a 30 il servizio dopo aver sotterrato in rete una palla corta sul break point.

Sull’1 a 4 l’azzurro, 30-40, annullava una palla break con un rovescio vincente che sembrava decisamente largo.

Arrivano le lunghe proteste di Berlocq e della squadra argentina ma la decisione non veniva cambiata e Lorenzi poi teneva la battuta.

Sul 5 a 3 Berlocq, che era al servizio tremava e andava sotto per 15-40, ma qui Lorenzi commetteva tre errori gratuiti consecutivi, con due diritti, uno in risposta e un altro in rete e poi un recupero da una palla corta che poteva avere sorte migliore.

Sul match point Lorenzi rispondeva male di rovescio, Berlocq colpiva ferocemente il diritto e Paolino mandava lunghissimo il diritto in recupero.

6-3 per Berlocq e si andava al quinto incontro.

L'Argentina pareggia i conti e rimanda tutto al 5° singolare: Berlocq gioca un match incredibile e batte Lorenzi! 🇦🇷2-2🇮🇹 #DavisCup #ARGITA pic.twitter.com/bfm31ev6o8 — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) 5 febbraio 2017

La partita punto per punto