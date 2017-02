Davis Cup: La felicità di Jordan Thompson

Dopo aver raggiunto i quarti di finale a Brisbane ed il secondo turno all’Australian Open, Jordan Thompson non avrebbe potuto vivere soddisfazione più grande: essere convocato dall’Australia per l’incontro di Coppa Davis contro la Repubblica Ceca e, per giunta, inaugurare la sfida.

L’esperimento, inoltre, ha portato i massimi frutti anche a Lleyton Hewitt. Il capitano si gode infatti la netta vittoria che Thompson ha centrato in tre set contro Jiri Vesely e, soprattutto, il definitivo e schiacciante successo nell’eliminatoria (4-1 il punteggio finale).

“E’ stato stupendo. Davvero, non potrei descriverlo, è stata la sensazione più bella del mondo. Ho sempre desiderato giocare per difendere i colori dell’Australia, ho sempre sognato di partecipare alla Coppa Davis”, ha dichiarato Thompson, letteralmente al settimo cielo dopo un fine settimana che non dimenticherà mai.

Edoardo Gamacchio