ITF Junior: doppietta per Melania Delai e Gianmarco Ferrari. Vittoria per Giulia La Rocca. Bene nella Winter Cup

Continuano ad arrivare buone notizie dal tennis giovanile italiano. Melania Delai (classe 2002) ha vinto sia singolare che doppio nel G5 del Cairo, in Egitto. In singolare Melania ha superato in finale la belga Sophie Gerits e nel doppio è arrivata alla vittoria finale giocando proprio in coppia con la stessa ragazza belga. Nello stesso torneo doppietta anche per Gianmarco Ferrari che ha vinto sia in singolare che nel doppio maschile in coppia con Andrea Cugini.

Vittoria per Giulia La Rocca nel G4 in Svizzera, bravissima a battere in finale la stellina russa Daria Frayman. Nello stesso torneo quarti di finale per Costanza Traversi. Nel torneo maschile finale per Federico Arnaboldi, sconfitto solo al tie break del terzo dallo svizzero Lanz. Quarti di finale invece per Edoardo Cecere.

Vittoria in doppio anche nel G4 in Kenya per la coppia formata da Giacomo Dambrosi e Gianluca Quinzi. Nello stesso torneo belle prestazioni anche per Lorenzo Musetti e Filippo Moroni che sono arrivati alle semifinali in singolare e per Lorenzo Rottoli, Giovanni Peruffo e Francesco Denicoloi che hanno raggiunto i quarti di finale.

Ottime notizie arrivano anche dagli under 14 e under 16 con la qualificazione alla fase finale della Winter Cup di tre squadre su quattro. Doppietta a livello di under 14, con le ragazze, Lisa Pigato, Matilde Paoletti e Eleonora Alvisi, guidate dal capitano Antonio Rubino hanno battuto prima Cipro per 3-0, poi l’Irlanda per 3-0 e infine nella finale hanno anche superato le temibili ragazze della Repubblica Ceca per 2-1.

I ragazzi under 14, Luca Nardi, Giorgio Tabacco e Alessio Tramontin, capitanati da Massimo Valeri hanno superato prima l’Estonia per 3-0 e poi nel match decisivo per la qualificazione la Germania per 2-1 con un drammatico super tie break finale del set decisivo vinto per 13-11. In finale i nostri ragazzi hanno battuto anche la Francia per 2-0.

Qualificazione arrivata con qualche rischio anche per le ragazze under 16, Federica Rossi, Martina Biagianti e Federica Sacco, capitanate da Giovanni Paolisso, che hanno superato in rimonta la Svezia per 2-1 nel primo turno e poi la Polonia per 3-0. Nella finale (ininfluente) con la Repubblica Ceca, le nostre ragazze hanno perso per 2-1 con la Repubblica Ceca.

Unico risultato negativo è quello dei ragazzi under 16, Giulio Zeppieri, Marco Furlanetto e Michele Vianello, capitanati da Stefano Pescosolido, che sono stati sconfitti al secondo turno dal Belgio per 2-1 e quindi sono stati eliminati, dovendosi accontentare del terzo posto finale dopo aver superato l’Ucraina nella finale per il terzo e quarto posto.

Paolo Angella