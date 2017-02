WTA San Pietroburgo: Prima vittoria in carriera nel circuito WTA per Kristina Mladenovic (Video)

Primo successo in carriera nel circuito WTA per Kristina Mladenovic che ha vinto questo pomeriggio il torneo WTA Premier di San Pietroburgo.

In finale la transalpina ha sconfitto dopo una dura lotta Yulia Putintseva con il risultato di 62 67 (3) 64 dopo 2 ore e 37 minuti di partita.

Come dicevamo primo successo nel circuito WTA per Kristina che da domani sarà al n.31 del mondo.

WTA St. Petersburg Premier | Indoor | $776.000 – Finali

Sibur Arena – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Jelena Ostapenko / Alicja Rosolska vs [2] Darija Jurak / Xenia Knoll



WTA St. Petersburg Jelena Ostapenko / Alicja Rosolska Jelena Ostapenko / Alicja Rosolska 3 6 10 Darija Jurak / Xenia Knoll [2] Darija Jurak / Xenia Knoll [2] 6 2 5 Vincitori: OSTAPENKO / ROSOLSKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 D. Jurak / Knoll 1-0 D. Jurak / Knoll 0-1 0-2 1-2 1-3 2-3 2-4 3-4 3-5 4-5 4-6 5-6 5-7 5-8 5-9 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 D. Jurak / Knoll 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 5-2 → 6-2 J. Ostapenko / Rosolska 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 D. Jurak / Knoll 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 3-2 → 4-2 J. Ostapenko / Rosolska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Jurak / Knoll 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-1 → 2-2 J. Ostapenko / Rosolska 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Jurak / Knoll 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Ostapenko / Rosolska 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Jurak / Knoll 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Ostapenko / Rosolska 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 D. Jurak / Knoll 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df 1-5 → 2-5 J. Ostapenko / Rosolska 15-0 30-0 ace 40-0 0-5 → 1-5 D. Jurak / Knoll 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-4 → 0-5 J. Ostapenko / Rosolska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-3 → 0-4 D. Jurak / Knoll 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 J. Ostapenko / Rosolska 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 D. Jurak / Knoll 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. Kristina Mladenovic vs Yulia Putintseva (non prima ore: 14:30)



WTA St. Petersburg Kristina Mladenovic Kristina Mladenovic 6 6 6 Yulia Putintseva Yulia Putintseva 2 7 4 Vincitore: K. MLADENOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Y. Putintseva 15-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 5-2 → 5-3 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-1 → 5-2 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 4-1 → 5-1 Y. Putintseva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 3-1 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 Y. Putintseva 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* df 6-6 → 6-7 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 K. Mladenovic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 5-3 K. Mladenovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Y. Putintseva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 6-2 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-2 → 5-2 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Y. Putintseva 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

9 Aces 15 Double Faults 365% 1st Serve % 73%49/77 (64%) 1st Serve Points Won 45/78 (58%)21/41 (51%) 2nd Serve Points Won 15/29 (52%)9/12 (75%) Break Points Saved 5/11 (45%)15 Service Games Played 1533/78 (42%) 1st Return Points Won 28/77 (36%)14/29 (48%) 2nd Return Points Won 20/41 (49%)6/11 (55%) Break Points Won 3/12 (25%)15 Return Games Played 1570/118 (59%) Total Service Points Won 60/107 (56%)47/107 (44%) Total Return Points Won 48/118 (41%)117/225 (52%) Total Points Won 108/225 (48%)