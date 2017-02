ATP Montpellier: Risultati Completi Primo Turno Quali. Stefano Napolitano al turno decisivo

Questo il risultato con il Live dettagliato dall’ATP 250 di Montpellier.

Stefano Napolitano approda al turno decisivo nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Montpellier.

Il 21enne di Biella, numero 172 Atp e sesta testa di serie delle quali, ha sconfitto all’esordio l’indiano Divij Sharan, senza ranking, in tabellone come “alternate” con il risultato di 64 60 in 45 minuti di partita.

Al turno finale l’azzurro sfiderà Benneteau o Martin.

ATP Montpellier Divij Sharan Divij Sharan 4 0 Stefano Napolitano [6] Stefano Napolitano [6] 6 6 Vincitore: S. NAPOLITANO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 S. Napolitano 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-5 → 0-6 D. Sharan 0-15 0-30 0-40 0-4 → 0-5 S. Napolitano 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 D. Sharan 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 S. Napolitano 15-0 ace 40-0 ace 0-1 → 0-2 D. Sharan 15-15 15-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Napolitano 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 df ace 4-5 → 4-6 D. Sharan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 S. Napolitano 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 3-5 D. Sharan 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-4 → 3-4 S. Napolitano 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 D. Sharan 0-15 df 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 D. Sharan 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Napolitano 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Sharan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4 Aces 101 Double Faults 369% 1st Serve % 63%17/35 (49%) 1st Serve Points Won 21/25 (84%)7/16 (44%) 2nd Serve Points Won 11/15 (73%)6/10 (60%) Break Points Saved 0/0 (0%)8 Service Games Played 84/25 (16%) 1st Return Points Won 18/35 (51%)4/15 (27%) 2nd Return Points Won 9/16 (56%)0/0 (0%) Break Points Won 4/10 (40%)8 Return Games Played 824/51 (47%) Total Service Points Won 32/40 (80%)8/40 (20%) Total Return Points Won 27/51 (53%)32/91 (35%) Total Points Won 59/91 (65%)

N/A Ranking 172

30 Age 21

Delhi, India Birthplace Biella, Italy

Delhi, India Residence Pollone, Italy

6’0″ (182 cm) Height 6’5″ (195 cm)

172 lbs (78 kg) Weight 198 lbs (90 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

N/A Turned Pro N/A

0/0 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$264,376 Career Prize Money $109,094

ATP Montpellier 250 | Indoor | e482.060 – 1° Turno Quali

Court Patrice Dominguez – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Kenny De Schepper vs Aslan Karatsev



ATP Montpellier Kenny De Schepper [3] Kenny De Schepper [3] 7 6 Aslan Karatsev Aslan Karatsev 6 2 Vincitore: K. DE SCHEPPER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. De Schepper 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 A. Karatsev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 4-2 → 5-2 K. De Schepper 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-1 → 3-2 K. De Schepper 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 K. De Schepper 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 2-0 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 6-5 → 6-6 K. De Schepper 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 A. Karatsev 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 K. De Schepper 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-5 → 4-5 A. Karatsev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 K. De Schepper 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 K. De Schepper 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-3 → 2-3 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 K. De Schepper 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 K. De Schepper 15-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. [4] Albert Montanes vs Jonathan Eysseric



ATP Montpellier Albert Montanes [4] Albert Montanes [4] 4 5 Jonathan Eysseric Jonathan Eysseric 6 7 Vincitore: J. EYSSERIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Montanes 0-15 0-40 15-40 5-6 → 5-7 J. Eysseric 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 A. Montanes 15-0 30-0 4-5 → 5-5 J. Eysseric 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 A. Montanes 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Eysseric 0-15 15-15 15-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 A. Montanes 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 3-2 → 3-3 J. Eysseric 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 A. Montanes 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Eysseric 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 A. Montanes 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 J. Eysseric 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Montanes 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-5 → 4-6 J. Eysseric 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 A. Montanes 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 4-3 → 4-4 J. Eysseric 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Montanes 15-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Eysseric 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Montanes 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 J. Eysseric 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-0 → 2-1 A. Montanes 15-0 15-15 df 40-15 ace 1-0 → 2-0 J. Eysseric 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. [2] Vincent Millot vs [WC] Corentin Moutet



ATP Montpellier Vincent Millot [2] Vincent Millot [2] 6 6 Corentin Moutet Corentin Moutet 3 3 Vincitore: V. MILLOT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 V. Millot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 6-3 C. Moutet 0-15 0-30 0-40 df 4-3 → 5-3 V. Millot 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-2 → 4-3 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 V. Millot 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-1 → 3-2 C. Moutet 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 V. Millot 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-0 → 2-0 V. Millot 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Moutet 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 V. Millot 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-2 → 5-3 C. Moutet 0-15 15-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 V. Millot 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 C. Moutet 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 V. Millot 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 C. Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 V. Millot 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 C. Moutet 0-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

4. [1] Julien Benneteau vs [Alt] Fabrice Martin



ATP Montpellier Julien Benneteau [1] Julien Benneteau [1] 6 6 Fabrice Martin Fabrice Martin 4 4 Vincitore: J. BENNETEAU Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Benneteau 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 F. Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 ace 5-3 → 5-4 J. Benneteau 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 4-3 → 5-3 F. Martin 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Benneteau 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-2 → 4-2 F. Martin 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 J. Benneteau 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 1-2 → 2-2 F. Martin 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Benneteau 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 F. Martin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Benneteau 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-4 → 6-4 F. Martin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 J. Benneteau 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-4 → 4-4 F. Martin 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 J. Benneteau 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 F. Martin 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Benneteau 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 F. Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Benneteau 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Martin 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Gregoire Barrere vs [7] Jeremy Jahn



ATP Montpellier Gregoire Barrere Gregoire Barrere 6 6 Jeremy Jahn [7] Jeremy Jahn [7] 2 3 Vincitore: G. BARRERE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Jahn 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 G. Barrere 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 J. Jahn 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 5-2 G. Barrere 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 J. Jahn 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 3-1 → 4-1 G. Barrere 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 J. Jahn 0-15 15-15 30-15 ace ace 2-0 → 2-1 G. Barrere 0-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Jahn 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 G. Barrere 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 J. Jahn 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 df 4-2 → 5-2 G. Barrere 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 J. Jahn 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 G. Barrere 15-0 30-0 30-15 2-1 → 3-1 J. Jahn 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 G. Barrere 0-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 J. Jahn 15-0 15-15 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. Jordi Samper-Montana vs [8] Tristan Lamasine



ATP Montpellier Jordi Samper-Montana Jordi Samper-Montana 6 0 Tristan Lamasine [8] Tristan Lamasine [8] 7 6 Vincitore: T. LAMASINE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 J. Samper-Montana 0-15 0-30 df 0-40 0-5 → 0-6 T. Lamasine 0-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df 0-4 → 0-5 J. Samper-Montana 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 T. Lamasine 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 J. Samper-Montana 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 0-1 → 0-2 T. Lamasine 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 ace 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 T. Lamasine 15-0 ace 30-0 40-0 6-5 → 6-6 J. Samper-Montana 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 T. Lamasine 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-4 → 5-5 J. Samper-Montana 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 df 4-4 → 5-4 T. Lamasine 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Samper-Montana 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 T. Lamasine 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Samper-Montana 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 T. Lamasine 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 df 2-1 → 2-2 J. Samper-Montana 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 2-1 T. Lamasine 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 J. Samper-Montana 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [WC] Calvin Hemery vs [5] Enrique Lopez-Perez