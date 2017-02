Fabio Fognini: “Credo sia strano che la Coppa Davis e le Olimpiadi non diano punti ATP”

Fabio Fognini ha parlato della distribuzione dei punti nel circuito ATP, che secondo lui, dovrebbero essere assegnati anche per la Davis e Olimpiadi.

“Credo sia strano che la Coppa Davis e le Olimpiadi non diano punti ATP. E’ qualcosa che non va bene. Noi giochiamo per il nostro paese perché vogliamo farlo, ma ci sono delle regole che devono essere riviste secondo me”.