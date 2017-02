Alexander Zverev pensa a Boris Becker: “ma è troppo costosa la sua assunzione”

Inizio di stagione piuttosto positivo per Alexander Zverev.

Ricordiamo il successo su Roger Federer alla Hopman Cup e il terzo round raggiunto agli Open d’Australia: a Melbourne, il giovane tedesco si è arreso al poi finalista Rafael Nadal.

In una recente intervista, Zverev ha dichiarato che sarebbe molto utile l’assunzione di Boris Becker nel suo team. A ‘Bild’, Zverev, attualmente impegnato in Coppa Davis contro il Belgio, ha parlato dell’ex allenatore di Djokovic e ora commentatore per Eurosport: “Certo, Boris potrebbe aiutarmi a migliorare, ma è troppo costosa la sua assunzione. Per realizzare quel desiderio dovrei aspettare ancora qualche anno”, ha ammesso Alexander.

Lorenzo Carini