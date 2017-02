Roger Federer: “Di solito, la gente mi guarda e crede che ciò che faccio sia facile”

Roger Federer, recente vincitore degli Open d’Australia, ha confessato venerdì, in una lunga intervista rilasciata al ‘Time’, come il 18esimo trionfo Slam abbia per lui un significato diverso dagli altri.

“Di solito, la gente mi guarda e crede che ciò che faccio sia facile. Questa è stata una vittoria diversa, ho dimostrato a tutti di essere ancora in grado di prendere le decisioni giuste al momento opportuno. Onestamente, non avrei mai pensato di vincere il torneo”, ha dichiarato lo svizzero.

“Si tende a guardare il mio stile di gioco, ma non la forza mentale. Mi ci sono voluti diversi anni per rafforzare questo aspetto perchè, da giovane, ero mentalmente instabile. Solo dal momento in cui ho iniziato a vincere gli Slam sono migliorato da questo punto di vista. La mia forza mentale è sempre messa in ombra dal mio tennis”, ha concluso il 35enne elvetico.

Lorenzo Carini