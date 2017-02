ATP Montpellier: Il Tabellone di Quali con l’order of play. Un alternates indiano per Stefano Napolitano

C’è Stefano Napolitano nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Montpellier.

L’azzurro sfiderà all’esordio il doppista indiano Divij Sharan, classe 1986, entrato in tabellone come alternates.

ATP Montpellier 250 | Indoor | e482.060

(1) Benneteau, Julien vs (Alt) Martin, Fabrice

(Alt) Sharan, Divij vs (6) Napolitano, Stefano

(2) Millot, Vincent vs (WC) Moutet, Corentin

(WC) Hemery , Calvin vs (5) Lopez-Perez, Enrique

(3) De Schepper, Kenny vs Karatsev, Aslan

Barrere, Gregoire vs (7) Jahn, Jeremy

(4) Montanes, Albert vs Eysseric, Jonathan

Samper-Montana, Jordi vs (8) Lamasine, Tristan

Court Patrice Dominguez – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Kenny De Schepper vs Aslan Karatsev

2. [4] Albert Montanes vs Jonathan Eysseric

3. [2] Vincent Millot vs [WC] Corentin Moutet

4. [1] Julien Benneteau vs [Alt] Fabrice Martin

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Gregoire Barrere vs [7] Jeremy Jahn

2. Jordi Samper-Montana vs [8] Tristan Lamasine

3. [WC] Calvin Hemery vs [5] Enrique Lopez-Perez

4. [Alt] Divij Sharan vs [6] Stefano Napolitano