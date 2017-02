Challenger Budapest: Il Tabellone Principale. Tre azzurri ai nastri di partenza

Thomas Fabbiano, Luca Vanni e Lorenzo Giustino saranno impegnati la prossima settimana nel tabellone principale del torneo challenger di Budapest.

Challenger Budapest | Indoor | e64.000

(1) Lacko, Lukas vs (WC) Balazs, Attila

Qualifier vs Djere, Laslo

Qualifier vs Basic, Mirza

Ruud, Casper vs (7) Lee, Duckhee

(4) Fabbiano, Thomas vs Golubev, Andrey

Giustino, Lorenzo vs Fucsovics, Marton

Skugor, Franko vs Ivashka, Ilya

Zemlja, Grega vs (8) Vanni, Luca

(6) Gombos, Norbert vs (WC) Valkusz, Mate

(WC) Borsos, Gabor vs (PR) Melzer, Jurgen

De Loore, Joris vs Sieber, Marc

Safranek, Vaclav vs (3) Copil, Marius

(5) Donskoy, Evgeny vs Reuter, Yannik

Qualifier vs (WC) Piros, Zsombor

Qualifier vs Maden, Yannick

Kavcic, Blaz vs (2) Stakhovsky, Sergiy