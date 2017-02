ATP Quito: Tabellone di Qualificazione con order of play. Al via Gaio e Cecchinato

Federico Gaio e Marco Cecchinato saranno impegnati da questo pomeriggio nelle qualificazioni del torneo ATP 250 di Quito.

ATP Quito 250 | Terra | $482.060

Stadium – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Roberto Carballes Baena vs [WC] Andres Molteni

2. Andrea Collarini vs [8] Caio Zampieri

3. [2] Ruben Ramirez Hidalgo vs Alejandro Falla

4. Guilherme Clezar vs [5] Marco Cecchinato

Court 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Juan Pablo Paz vs [6] Alexander Sarkissian

2. Eduardo Struvay vs [7] Adrian Menendez-Maceiras

3. [4] Agustin Velotti vs [WC] Camilo Ponce

4. [3] Federico Gaio vs Daniel Elahi Galan