Da Buenos Aires: Andreas Seppi “Da tanto tempo non mi esprimevo così sulla terra” (Video)

Parla Andreas Seppi dopo la conquista del secondo punto del match tra Argentina e Italia che fino a domenica si contenderanno l’accesso ai quarti di finale di Davis Cup.

“Nei primi due set sono stato molto aggressivo, ero dentro il campo e riuscivo spesso a prendergli il tempo. Da tanto tempo non mi esprimevo così sulla terra, però all’inizio del terzo mi sono scappati un paio di game ed è scesa un po’ l’adrenalina, tanto che a un certo punto ho leggermente mollato per concentrarmi sul quarto. All’inizio di questo set sono tornato a giocare bene e a spingere, arrivando sul 5-2. Lì ho perso un game un po’ così, sul 30-15 non sono stato lucido pienamente. E poi sul 5-4 ho giocato davvero male, è vero che il match si stava complicando. Ecco perché sono contento di aver chiuso al tie-break: erano già tre ore di gioco e al quinto, in un ambiente caldo come questo, ci sarebbero state tante insidie. Credo di potermi dare un bel 7 come voto. Il campo? Devo dire che è abbastanza buono, solo vicino alla riga di fondo si è fatto qualche buco e sono venuti fuori alcuni sassi…”.

