ITF / FUTURE Quali e MD dal 04/02/17 al 10/02/17 – 58 azzurri in campo nelle quali

In Indonesia nelle quali il giovane classe 99 Carlo Donato, ricca rappresentanza nei future di Maiorca e Hammamet nel circuito maschile. Nel circuito femminile saranno al via 16 colori italiani, in Turchia ad Antalya sorteggio sfortunato per la Crescenzi contro la ex top 20 del mondo Bondarenko che torna in pista.

SVIZZERA F1 $25.000 OBERENTFELDEN – tappeto sintetico coperto

MD: Edoardo EREMIN [4], Matteo BERRETTINI, Adelchi VIRGILI, Andrea BASSO

1°TURNO QUALI

Julian OCLEPPO [3] – BYE

h.09.30 Giovanni FONIO – Luca STAEHELI

h.14.00 Federico MACCARI – Ugo HUMBERT [14]

h.16.00 Jakub PAUL – Michele LONGO

_________

TUNISIA F5 HAMMAMET – terra all’aperto

MD: Walter TRUSENDI [5], Matteo VIOLA [7], Cristian CARLI, Alessandro LUISI, Mirko CUTULI

1°TURNO QUALI

h.09.00 Luka VUKOVIC – Giovanni ORSONI

h.09.00 Mikalai HALIAK [8] – Davide MELCHIORRE

h.09.00 Paco CLIMENT GREGOR [6] – Giuliano BENEDETTI

h.10.30 Nicaise MUAMBA – Giuseppe TRESCA

h.10.30 Owen KIRK – Jacopo BERRETTINI [15]

h.10.30 Giacomo PIZZI – Ameur Ben HASSEN [16]

h.10.30 Yuri LORENZI – Nenad VLADUSIC

h.12.15 Giacomo PANTANELLA – Oleg KOVAL

h.12.15 Chih Chi HUANG – Riccardo SICILIANO

h.14.00 Antonio GARBIN – Laerte DI FALCO [14]

h.14.00 Alberto NIETO – Andrea BORRONI

h.14.00 Gabriele Maria NOCE – Goran MARKOVIC [9]

h.15.30 Joao REIS – Manfred FELLIN

_________

EGITTO F4 SHARM EL SHEIKH – cemento all’aperto

MD: Lorenzo FRIGERIO [8], Antonio MASSARA

1°TURNO QUALI

h.11.00 Daniele PEPE – Frederik PRESS [12]

h.12.30 Edoardo SARDELLA – Denis MERKULOV

h.15.00 Marco MOSCIATTI – Tom HOPPE

h.16.30 Alexander WEIS – Pietro MIKI

h.18.00 Ruan DU PREEZ – Nicolo TURCHETTI [10]

h.18.00 Daniil ZARICHANSKYY [8] – Niccolo APOSTOLICO

_________

SPAGNA F4 PAGUERA (MAIORCA) – terra all’aperto

MD: Stefano TRAVAGLIA [4], Jacopo STEFANINI

1°TURNO QUALI

h.09.00 Luca PANCALDI [1] – Daniel HERNANDEZ

h.09.00 Fabio MERCURI – Jose Antonio DUGO REYES

h.09.00 Alessandro COPPINI – Yan BONDAREVSKIY

h.09.00 Marcos GIRALDI REQUENA [2] – Stefano REITANO

h.10.30 Frederik OERVAD – Gianluca ACQUAROLI

h.10.30 Gonzalo FERRER – Davide PONTOGLIO [11]

h.10.30 Samuel BENSOUSSAN [4] – Andrea PALMESE

h.12.30 Patrick MAYER – Luca PREVOSTO

h.12.30 Bruno MARDONES – Riccardo BALZERANI [16]

h.12.30 Raul BRANCACCIO [5] – Flemming PETERS

h.14.00 Daniele CAPECCHI [7] – Sergi PEREZ CONTRI

_________

GRAN BRETAGNA F2 TIPTON – cemento coperto

MD: Erik CREPALDI [5], Andrea PELLEGRINO [7], Andrea VAVASSORI

Sorteggio tabellone quali sabato 4 febbraio ore 19.00 italiane

QUALI: Gianmarco MORONI, Pietro LICCIARDI, Simone RONCALLI, Corrado SUMMARIA, Andrea Gabriel CIURLETTI

_________

TURCHIA F5 ANTALYA – cemento all’aperto

MD: Claudio FORTUNA [5]

1°TURNO QUALI

h.10.00 Daniel COZMA – Lorenzo CORIONI

h.13.30 Shinnosuke HIRAMATSU – Davide NEGROTTI

_________

INDONESIA F1 JAKARTA – cemento all’aperto

1°TURNO QUALI

Carlo DONATO [14] – BYE

_________

FEMMINILE

$60.000 LAUNCESTON – cemento all’aperto

Sorteggio tabellone quali sabato 4 febbraio h.08.00 italiane

QUALI: Georgia BRESCIA

_________

HAMMAMET – terra all’aperto

MD: Angelica MORATELLI [4], Giorgia MARCHETTI

Sorteggio tabellone di qualificazione sabato 4 febbraio ore 18.00

QUALI: Beatrice LOMBARDO, Giorgia TESTA, Martina LO PUMO, Vittoria AVVANTAGGIATI, Cecilia Maria BARBIERO, Sofia MARIOTTO, Anna STEFANI, Gloria CESCHI, Virginia CICCONE, Francesca GAIDA

_________

SHARM EL SHEIKH – cemento all’aperto

MD: Alice MATTEUCCI [4]

1°TURNO QUALI

Claudia FRANZE [6] – BYE

Chiara PASCALE – BYE

Giulia PORZO – BYE

2°TURNO QUALI (domenica 5 febbraio)

Emily CASTELEIN – Giulia PORZIO

Chiara PASCALE – Minami AKIYAMA [12]

_________

TRNAVA – cemento coperto

MD: Alberta BRIANTI, Lucrezia STEFANINI

_________

MANACOR (MALLORCA) – terra all’aperto

Al primo turno la Valci ha ricevuto un BYE

2°TURNO QUALI

Marta GONZALEZ BALLBE – Flaminia Maria VALCI

_________

ANTALYA – terra all’aperto

1°TURNO QUALI

h.11.00 Alona BONDARENKO – Giulia CRESCENZI

_________

EDGBASTON – cemento coperto

MD: Claudia GIOVINE [3]

_________

DAVIDE CAMPANINI