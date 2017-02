Davis Cup: Argentina vs Italia 0-2. Andreas Seppi supera Carlos Berlocq in quattro set e conquista il secondo punto

Andreas Seppi conquista il secondo punto per l’Italia nella sfida che vede gli azzurri impegnati contro l’Argentina a Buenos Aires nel primo turno di Davis Cup.

Il tennista di Caldaro, che ha sostituito Fabio Fognini con problemi intestinali, ha superato Carlos Berlocq, classe 1983, n.81 ATP, con il risultato di 61 62 16 76 (6) dopo 2 ore e 58 minuti di partita.

Primo set: Pronti, partenza e via ed Andreas Seppi dallo 0 a 1, senza break, conquistava un bel parziale di sei game consecutivi (i break al terzo, quinto e settimo gioco), chiudendo la frazione per 6 a 1.

Da segnalare che Seppi sul 4 a 1, 15-40, ha annullato tre palle break e poi sul 5 a 1, dopo un game lunghissimo durato ben 10 minuti, strappava il servizio al sudamericano che alla quarta palla set capitolava, dopo aver affossato in rete il diritto.

Secondo set: Seppi si portava in un attimo sul 4 a 1, grazie al break nel secondo game (a 15).

Sul 4 a 2 arrivava l’unico momento di difficoltà per l’azzurro, quando annullava due palle break dopo aver commesso due doppi falli consecutivi dal 15-0, ma teneva in qualche modo il servizio e poi brekkava ancora una volta l’argentino (a 15), chiudendo la seconda frazione per 6 a 2.

Terzo set: Andreas a sorpresa perdeva il servizio nel primo game dopo aver avuto due palle per l’1 a 0 e da quel momento Berlocq prendeva il sopravvento, brekkando Seppi anche nel quinto ed al settimo gioco e dominando la frazione per 6 a 1, con Seppi che sull’1 a 5 e set point per l’argentino mandava in corridoio il diritto incrociato.

Quarto set: Seppi sembrava riprendere il suo cammino spedito e toglieva la battuta a Berlocq sul 2 pari (a 30) e poi sul 4 a 2 strappava con autorità nuovamente il servizio al sudamericano (a 0).

Dal 5 a 2, con doppio break, Andreas cedeva per ben due volte la battuta con Carlos che impattava sul 5 pari.

Si andava al tiebreak e qui l’azzurro avanti per 6 a 3, mancava tre palle match, ma è stato bravo Berlocq a conquistare i punti con due vincenti ed un errore forzato di Seppi.

Sul 6 pari Andreas usciva dal cilindro un bellissimo diritto vincente e poi sul 7 a 6 Berlocq mandava lunga la risposta di diritto e Andreas poteva festeggiare la vittoria per 8 punti a 6.

La partita punto per punto