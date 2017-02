Lleyton Hewitt accusa John Tomic: “Se ci sarà ancora il padre nella vita di Bernard, Tomic non alzerà mai il suo livello di gioco”

Lleyton Hewitt ha parlato ancora dell’assenza di Bernard Tomic nella sfida di Davis Cup che vede dopo la prima giornata l’Australia passeggiare con la Repubblica Ceca.

Dichiara Hewitt: “Ho trascorso quasi due anni di lavoro molto duro con Bernard per cercare di migliorare il suo tennis, ma trovo frustrante vedere come l’influenza del padre sia dentro che fuori dal campo rovini tutto.

Se ci sarà ancora il padre nella vita di Bernard, Tomic non alzerà mai il suo livello di gioco.

Ho parlato spesso con lui e sembra capire il problema, ma davvero lui ha troppa pressione in campo.

John è una persona troppo dura sia dentro che fuori dal campo ed ha tanta influenza su Bernard, per questo Tomic spesso ha tanta pressione e rischia di affondare in questo modo”.