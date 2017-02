Challenger Launceston: Tabellone di Quali. Nessun italiano presente

Non ci sono giocatori italiani presenti nelle qualificazioni del torneo challenger di Launceston (H) $75,000.

Tabellone di Qualificazione

(1) Mousley, Bradley vs Bye

Puodziunas, Scott vs Bataljin, Lawrence

(WC) Casey, Oliver vs (WC) Barnett, Benjamin

Bye vs (6) Watanuki, Yusuke

(2) Fanselow, Sebastian vs Bye

Daciek, Patrick vs Skadarka, Stefan

Grills, Jacob vs (WC) McCormack, Ruben

Bye vs (7) Pasha, Nathan

(3) Jones, Greg vs Bye

Dellavedova, Matthew vs Matejcek, Mario

Polkinghorne, Darren K. vs (WC) Papac, Tomislav Edward

Frawley, James vs (8) Beale, Jeremy

(4) Okamura, Issei vs Bye

(WC) Cuc, Danut vs Itzstein, Zach

(WC) Barclay, David vs Yang, Tsung-Hua

Bye vs (5) Margaroli, Luca