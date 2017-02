Nenad Zimonjic difende Novak Djokovic: “”Ci dobbiamo ricordare che Novak gioca per il proprio paese più frequentemente di quanto faccia ciascuno dei suoi maggiori rivali”

Alla vigilia della sfida di Coppa Davis che vedrà la Serbia opposta alla Russia, Nenad Zimonjic ha voluto spezzare un’importante lancia in favore di Novak Djokovic: le parole proferite in difesa dell’ex-numero del mondo, presumibilmente, sono state rivolte proprio all’indirizzo di tutti coloro che hanno manifestato preoccupazioni riguardo il calo di rendimento accusato dal campione di Belgrado.

Zimonjic, capitano-giocatore della squadra serba, ha per l’appunto voluto far diradare in fretta tutte le nubi che sono sorte in seguito alla sconfitta al secondo turno dell’Australian Open. “Ci dobbiamo ricordare che Novak gioca per il proprio paese più frequentemente di quanto faccia ciascuno dei suoi maggiori rivali”, ha dichiarato, come riportato su Twitter dalla giornalista Reem Abulleil. “Merita quindi tutto il sostegno e l’appoggio dei tifosi per la totale dedizione che ha sempre mostrato alla causa del suo paese. Ha reso la Serbia orgogliosa, con tutti i suoi successi”, ha detto il veterano capitano della Serbia.

Edoardo Gamacchio