Tiger Woods parla della finale degli Aus Open: “Rafa Era piuttosto affranto. Ha giocato molto bene in finale, però aveva avuto un giorno di riposo in meno rispetto a Roger”

Tiger Woods, asso mondiale del golf, nel corso di una recente conferenza stampa ha rivelato di aver parlato con Rafa Nadal dopo che quest’ultimo fosse stato sconfitto in finale all’Open d’Australia.

“Era piuttosto affranto. Ha giocato molto bene in finale, però aveva avuto un giorno di riposo in meno rispetto a Roger e la cosa si è notata, visto che Rafa è apparso abbastanza stanco. Purtroppo per lui, però, i sorteggi comportano anche questo”, ha commentato Woods.

Edoardo Gamacchio