Fed Cup: La scelta di Tathiana “Ho voluto far sì che le grandi aiutassero le più piccole a imparare a conoscere la Nazionale”

Sara Errani e Francesca Schiavone saranno le punte dell’Italtennis femminile a Forlì, l’11 e 12 febbraio 2017 contro la Slovacchia (senza la Cibulkova).

Il battesimo di Tathiana Garbin è benedetto da due esperte certezze, alle quali si aggiunge la freschezza di Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Queste le convocazioni annunciate oggi in Comune, a dieci giorni dal primo turno del World Group I di Fed Cup tra Italia e Slovacchia al PalaGalassi, su terra rossa indoor. “Per Forlì, Città Europea dello Sport per il 2018, è un’esperienza attesissima, è una prima volta sul territorio – ammette con orgoglio il sindaco di Forlì Davide Drei -. Ci stiamo adoperando per far sì che la manifestazione riesca in maniera impeccabile sotto tutti i punti di vista. In bocca al lupo alla squadra! Lo sforzo del Comune è stato importante, sul Palasport c’è stato un investimento aggiuntivo. Si accende un riflettore internazionale sulla nostra città, sul tennis e sullo sport. Saranno giorni importanti. Ringrazio MCA Events per la collaborazione”. Il fattore campo dovrà farsi sentire. “Nel nostro percorso, questa è una stella di straordinaria rilevanza. Abbiamo pubblicizzato lo spettacolo nei Circoli con tappe di avvicinamento e coinvolto le scuole nella giornata di mercoledì 8. Per i ragazzi infatti ci sarà la possibilità di assistere agli allenamenti delle due squadre dalle ore 14 alle 16. Ce la metteremo tutta e speriamo che non sia un unicum”, le parole dell’assessore allo sport del Comune di Forlì Sara Samorì. Capitan Tathiana Garbin, ex numero 22 del mondo, è carica e ha le idee chiare: “Le mie scelte sono Sara Errani, Francesca Schiavone e le giovanissime Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Ho voluto far sì che le grandi aiutassero le più piccole a imparare a conoscere la Nazionale – spiega Tax -. Sara ha avuto un piccolo problema al polpaccio in Australia ma siamo convinti di recuperarla, nel pomeriggio andrò a vederla in allenamento e sono certa che sarà in piena forma per questa partita. Ha molta voglia di vestire la maglia azzurra e di farlo proprio qui, nella sua regione alla quale è molto legata.

Francesca è giocatrice di grande esperienza e può contribuire molto alla crescita delle più piccole, sarà un valore aggiunto. E’ la prima volta per Paolini e Trevisan. Ho sentito l’esigenza che ci fosse anche la ’97 Jessica Pieri, seppure non ufficializzata tra le quattro”. L’Italia ha grande voglia di riscatto e sogna i playoff per tornare nel World Group I. “Sono state convocate come previsto le giovani che Tathiana ha seguito nei mesi scorsi. Peccato per la rinuncia a Karin Knapp per infortunio, spero in tanto pubblico e in un risultato favorevole per la Nazionale”, il commento del consigliere nazionale Raimondo Ricci Bitti. Nella sala del Consiglio comunale era presente anche Gilberto Fantini, presidente del comitato Federtennis Emilia Romagna. “E’ un onore avere di nuovo nel nostro territorio una manifestazione così importante, soprattutto in un momento di rinnovamento della nostra Nazionale. Abbiamo coinvolto tutti i Circoli Tennis della regione, regione che ha sempre risposto con calore e affetto. La gente accorrerà anche per la nostra conterranea Sara Errani”, ha specificato Fantini. Ernesto De Filippis, amministratore delegato di Mca Events, ha fornito gli ultimi dettagli relativi all’organizzazione. “Grazie a Comune e Federazione. Il campo in terra rossa sarà ultimato domani e questo ci permetterà di farlo ‘riposare’ fino a lunedì in modo da consegnarlo martedì alle squadre – illustra De Filippis -. Stiamo trasformando il Palasport e allestendo una sala stampa di livello: ci aspettiamo più di 50 giornalisti. Abbiamo creato un’area ad hoc per l’Hospitality e ci sarà, inoltre, un piccolo villaggio commerciale. Abbiamo superato i 2.000 biglietti venduti e, considerando che 1.000 sono già assegnati a Federazione nazionale e internazionale, abbiamo staccato corca 3.000 tagliandi. Spero che quest’ultima settimana si riescano a raggiungere i 5.000>. Quella di questa mattina è stata anche la quarta e ultima tappa della Fed Cup in Tour, percorso di avvicinamento all’evento che ha coinvolto i Circoli romagnoli e ha riservato loro interessanti agevolazioni. Il match tra Italia e Slovacchia, infine, sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Supertennis.

I PREZZI DEI BIGLIETTI

(*) Parterre: abbonamento € 75; giornaliero € 45

Tribuna numerata: abbonamento € 55; giornaliero € 35

Distinti non numerati: abbonamento € 35; giornaliero €25

(*) Ai prezzi vanno aggiunti i diritti di prevendita del 10%