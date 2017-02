WTA San Pietroburgo: Il programma dei quarti di finale. In campo la Vinci.

Sibur Arena – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Simona Halep vs [WC] Natalia Vikhlyantseva

2. [5] Elena Vesnina vs [LL] Donna Vekic OR [2] Dominika Cibulkova

3. Kristina Mladenovic vs [6] Roberta Vinci

4. Yulia Putintseva vs [3] Svetlana Kuznetsova (non prima ore: 15:30)

5. Gabriela Dabrowski / Michaella Krajicek vs Jelena Ostapenko / Alicja Rosolska