Davis Cup: Argentina vs Italia. Parla la squadra italiana. Lorenzi “Ho giocato con Giannessi in questi giorni per allenarmi bene con un giocatore mancino”

Queste le dichiarazioni della squadra italiana che sarà impegnata da domani nella sfida con l’Argentina nel primo turno di Davis Cup.

Ricordiamo che Alessandro Giannessi è il quinto uomo convocato, ma ovviamente non potrà scendere in campo dato che sono stati confermati nella giornata di oggi i quattro giocatori che parteciparanno alla sfida.

Corrado Barazzutti : “Da allora entrambi sono molto cresciuti, sarà un match molto duro per tutti e due.

Fabio in questo momento sta giocando molto bene, mentre Berlocq è probabilmente un po’ calato rispetto a due, tre anni fa. Detto questo la Davis stravolge tutto, quindi dovremo affrontare ogni partita senza pensare alla classifica e provare ad approfittare dell’assenza tra gli argentini di Del Potro e Delbonis”.

Paolo Lorenzi : “Non è un problema per me giocare il primo match, siamo una squadra solida e compatta. Spero di fare bene e portare subito il primo punto all’Italia. Ho giocato con Giannessi in questi giorni per allenarmi bene con un giocatore mancino.

Spero di fare bene e regalare il primo punto all’Italia.”

Fabio Fognini : Il fatto che non ci siano Del Potro e Delbonis per noi è un vantaggio, è chiaro. Probabilmente partiamo favoriti, però sappiamo bene che in Davis può accadere di tutto”.

Simone Bolelli : “Sono pronto, mi sto allenando parecchio e cercherò presentarmi sabato nelle migliori condizioni possibili. Stare fuori tanto tempo è stata una tortura. Ora sto bene e voglio rifarmi”.

Andreas Seppi : “Speriamo che Paolo e Fabio ci portino sul 2-0 nella prima giornata. Io sono pronto se necessario per la squadra”.