Ancora rinviato il rientro di Ernests Gulbis

Ernests Gulbis non giocherà le qualificazioni del torneo ATP 250 di Montpellier in programma nel fine settimana.

Gulbis, che non disputa un match dallo scorso agosto quando perse da Rajeev Ram nel Masters 1000 di Toronto, per colpa di un problema al polso destro, ha deciso di non essere presente nel tabellone cadetto del torneo francese.

Il lettone sembrava essere pronto a ritornare sui campi da gioco ma dovremmo attendere ancora per vedere in azione il talento di Gulbis.