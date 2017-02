Roberta Vinci supera la Petkovic con un duplice 6-4 e accede ai quarti di finale del Wta Premier di San Pietroburgo

Bella vittoria per Roberta Vinci al secondo turno del WTA Premier di San Pietroburgo (Indoor, $776.000).

L’azzurra ha superato la tedesca Andrea Petkovic, 29 anni, Nr. 52 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e 38 minuti di gioco.

Al prossimo turno trova la francese Kristina Mladenovic.

Buon successo per Robertina. L’azzurra ha interpretato il match nel migliore dei modi, entrando concentrata e precisa sin dal primo 15. A parte un blackout nel primo parziale, ci sono svariati aspetti positivi da sottolineare nella prova dell’italiana: bei turni di servizio nel secondo parziale, buona condizione fisica mostrata e la solita convincente prova sotto il profilo tecnico-tattico. Avanti così.

Primo set: parte a fionda l’azzurra.

Il servizio della tedesca non incide e Roberta dà spettacolo in campo. Dopo 17 minuti è già 4-0.

Qui inizia un nuovo parziale, con due tenniste sul campo e con la Petkovic che comincia a trovare confidenza con i suoi colpi. L’aggressività della teutonica e qualche errore di troppo di Robertina permettono all’avversaria di rifarsi sotto, risalendo da 5-2 (e servizio Vinci) sino al 5-4.

Il decimo gioco è un’altalena di emozioni. Sull’onda dell’entusiasmo per la rimonta, la Petkovic si porta 15-40 e assapora il break della parità.

E’ però abile la tennista pugliese a non perdere la testa e a risalire la china. Quattro punti consecutivi le permettono di far suo il parziale: è 6-4 Vinci in 46 minuti di gioco.

Secondo set: i primi tre giochi sono lotta pura. Finiscono tutti ai vantaggi, in tutti viene annullata almeno una palla break e l’equilibrio regna sovrano.

Le occasioni migliori sono per Roberta che, nel terzo gioco, subisce la rimonta teutonica da 0-40 e si vede annullare un’altra palla break da un nastro contrario.

E’ così che si gira sul 3-3 dopo 33 minuti di gioco.

Le occasioni sprecate dall’azzurra iniziano a diventare troppe e il settimo gioco ne è un esempio. Tre palle break non capitalizzate, di cui due per gratuiti evitabili (rovescio in rete e risposta lunga su seconda avversaria).

La superiorità qualitativa dell’italiana esce finalmente nel nono gioco: Roberta si porta ancora 0-40 e passa alla seconda palla break a disposizione. Attacco di diritto lungolinea, finalizzato da una palla corta di rovescio.

Al servizio per il match, la Vinci non tentenna più come nel primo set. Un diritto in rete dell’avversaria sancisce la chiusura delle ostilità.

E’ 6-4 per Roberta in 52 minuti di gioco.

Match point

Il break del 4 pari

La partita punto per punto



WTA St. Petersburg Andrea Petkovic Andrea Petkovic 4 4 Roberta Vinci [6] Roberta Vinci [6] 6 6 Vincitore: R. VINCI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 4-5 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Petkovic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Petkovic 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 3-2 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 A. Petkovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 3-5 A. Petkovic 0-15 15-15 15-30 15-40 df df 2-4 → 2-5 R. Vinci 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 A. Petkovic 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 A. Petkovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

A. Petkovic – R. Vinci

01:37:14

2 Aces 0

2 Double Faults 1

73% 1st Serve % 60%

29/51 (57%) 1st Serve Points Won 28/39 (72%)

8/19 (42%) 2nd Serve Points Won 13/26 (50%)

14/18 (78%) Break Points Saved 6/8 (75%)

10 Service Games Played 10

11/39 (28%) 1st Return Points Won 22/51 (43%)

13/26 (50%) 2nd Return Points Won 11/19 (58%)

2/8 (25%) Break Points Won 4/18 (22%)

10 Return Games Played 10

37/70 (53%) Total Service Points Won 41/65 (63%)

24/65 (37%) Total Return Points Won 33/70 (47%)

61/135 (45%) Total Points Won 74/135 (55%)

52 Ranking 21

29 Age 33

Tuzla, Bosnia Birthplace Taranto, Italy

Darmstadt, Germany Residence Taranto, Italy

5′ 11″ (1.80 m) Height 5′ 4″ (1.63 m)

152 lbs. (69 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (2006) Turned Pro Pro (1999)

2/2 Year to Date Win/Loss 3/3

0 Year to Date Titles 0

6 Career Titles 10

$6,274,670 Career Prize Money $11,445,011

Davide Sala