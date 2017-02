Serena Williams la più vincente nell’era Open

Serena Williams è la giocatrice più vittoriosa nell’Era Open per numero di Slam.

La statunitense ha superato Steffi Graf nella classifica degli Slam vinti. Margaret Court vanta 24 titoli dello Slam, ma 13 di questi furono conseguiti prima del 1968, anno in cui ebbe inizio la cosiddetta Era Open.

“Credo che Serena possa superare il mio record perchè sta giocando molto bene e i record sono fatti per essere battuti. Non mi cambia molto se Serena mi sorpassa”, ha riconosciuto la tennista australiana Court.

“Ai miei tempi le partite non si vedevano in tv e non c’erano sponsor”, ha concluso.

Lorenzo Carini