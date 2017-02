WTA San Pietroburgo: Il programma di Giovedì 02 Febbraio. Domani in campo Roberta Vinci.

Sibur Arena – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Andrea Petkovic vs [6] Roberta Vinci

2. [5] Elena Vesnina vs Alizé Cornet

3. [4] Venus Williams vs Kristina Mladenovic

4. [LL] Donna Vekic vs [2] Dominika Cibulkova (non prima ore: 16:30)

TC Dynamo – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Jelena Ostapenko / Alicja Rosolska vs [WC] Anastasia Bukhanko / Ana Konjuh OR [O] Anna Kalinskaya / Irina Khromacheva

2. Veronika Kudermetova / Ksenia Lykina vs Gabriela Dabrowski / Michaella Krajicek OR [O] Belinda Bencic / Martina Hingis

3. [G] Irina-Camelia Begu / Monica Niculescu vs [3/G] Daria Gavrilova / Kristina Mladenovic