Pat Cash critica Roger Federer ed i suoi medical timeout: “È una trappola e a Roger è stato permesso di chiamarli”

Pat Cash, con tono di polemica, ha parlato dei medical time out richiesti da Roger Federer sia in semifinale che nella finale degli Australian Open 2017: “È una trappola e a Roger è stato permesso di chiamarli, ma non è corretto”, ha commentato il vincitore di Wimbledon nel 1987.

“Con Noah Rubin ho accusato dolore alla gamba. Ha iniziato a farmi male anche contro Wawrinka e ho deciso di sfruttare questa opportunità. È esagerato criticarmi per questo, non riesco a capire di cosa si stia lamentando Pat Cash“, ha risposto immediatamente Roger Federer, vincitore del torneo.

Lorenzo Carini