Del Potro all’Estoril. Parla il Direttore del torneo “Ci sono voluti più di sei mesi di trattative per avere Juan Martin al torneo”

John Zilhao, direttore del Millennium Estoril Open, ha parlato dell’accordo raggiunto con Juan Martin Del Potro per avere nel torneo ATP 250 dell’Estoril il campione argentino.

“Siamo lieti di annunciare l’arrivo di uno dei giocatori più carismatici del circuito ATP, Juan Martin Del Potro.

Ci sono voluti più di sei mesi di trattative per avere Juan Martin al torneo.

Juan Martin è un giocatore a cui non piace giocare molti tornei all’anno, questo per preservare la propria condizione fisica e quindi sceglie con cura i tornei a cui partecipa nel corso della stagione.”

“Sicuramente la sua scelta è stata influenzata anche dal caloroso pubblico portoghese, e siamo certi che quest’anno il Millennium Stadium sarà nuovamente pieno per vedere in azione uno dei giocatori più amati e forti del mondo “.