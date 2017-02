Davis Cup: Argentina vs Italia. Parlano gli azzurri. Problemi per Diego Schwartzman. In preallarme Olivo

Queste le dichiarazioni della squadra italiana in vista dell’incontro di primo turno di Davis Cup che vedrà impegnata l’Italia contro l’Argentina a Buenos Aires.

Italia

Corrado Barazzutti : “Siamo qui da domenica scorsaa e i ragazzi si stanno allenando con grande intensità per questa sfida molto importante. Saremo sicuramente pronti per dare il meglio. Abbiamo una squadra importante, solida, che può far risultato contro qualunque avversario”.

Fabio Fognini: “L’Argentina è la squadra campione in carica, ma questo conta poco. Il fatto che non ci siano Del Potro e Delbonis per noi è un vantaggio, è chiaro. Però sappiamo bene che in Davis può accadere di tutto. Noi daremo il massimo per portare a casa la vittoria”.

Simone Bolelli: “Sto bene, ho fatto un’ottima preparazione invernale e sono felice di rientrare”.

Argentina

Dal fronte argentino ci sono ancora problemi per la squadra. Diego Schwartzman è alle prese con un problema muscolare. In preallarme c’è Renzo Olivo.