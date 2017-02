Roland Garros: Da quest’anno le semifinali maschili avranno un biglietto singolo

Il Roland Garros continua in maniera preoccupante a perdere terreno, rispetto agli tre tornei dello Slam. Gli stadi sono troppo piccoli e raggiungono con troppa facilità il tutto esaurito, nessun campo è dotato di tetto retrattile e l’acquisto dei biglietti d’ingresso è divenuto oramai un’odissea.

Proprio per l’edizione di quest’anno, ad ogni modo, è stata introdotta come novità la possibilità di comprare singolarmente un ticket per ciascuna semifinale maschile. Gli organizzatori puntano in questa maniera ad offrire alla gente maggiori opportunità di accesso.

Gli appassionati che saranno presenti alle semifinali, quindi, non sapranno in anticipo quali tennisti potranno veder giocare: tutto dipenderà dal sorteggio del tabellone, che ovviamente avviene diversi giorni prima dell’inizio della manifestazione. La vendita online aprirà comunque il 22 marzo ed il primo canale preposto, ovviamente, sarà il sito ufficiale del Roland Garros.

Edoardo Gamacchio