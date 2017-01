Davis Cup: Nick Kyrgios “è molto deludente la scelta di Bernard Tomic”

Nick Kyrgios ha parlato dell’assenza di Bernard Tomic nella sfida che l’Australia dovrà affrontare contro la Repubblica Ceca.

“Penso che quest’anno abbiamo una grande possibilità di vincere dopo aver fatto una preparazione decisamente buona”. dichiara Nick di ritorno da un breve viaggio a Miami per vedere la sua ragazza Alja Tomljanovic.

“Non ho intenzione di chiedere di giocare a chi non vuole esserci, ma è molto deludente la scelta di Bernard. Non vi è alcuna ragione per non essere qui”.

Il possibile nuovo coach: “Per aumentare di livello devo avere un allenatore che mi permetta di migliorare il mio gioco e salire così di livello.

Ho in mente un paio di persone per questo ruolo, devo trovare la persona giusta, che mi conosca bene e mi faccia sentire bene in campo. Voglio qualcuno che ci tenga a me prima come persona e poi come giocatore di tennis.”