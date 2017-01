Venus Williams niente Fed Cup ed intanto è arrivata a San Pietroburgo

Le due settimane di altissimo livello trascorse in quel di Melbourne hanno costretto Venus Williams a modificare il suo calendario del 2017.

La tennista americana non prenderà parte al match di Fed Cup contro la Germania, in programma a Maui nel mese di febbraio.

Intanto Venus è arrivata ieri a San Pietroburgo dove disputerà il torneo Premier. L’americana è stata accolta dal direttore del torneo Alexander Medvedev.

“Sono contenta di essere qui e spero di poter fare bene in questo torneo dopo l’ottima prestazione a Melbourne. Le difficoltà maggiori sono nel recuperare dal fuso orario, ma spero di fare bene.”