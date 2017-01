Roberta Vinci combatte e supera il prino turno del Wta Premier di San Pietroburgo. Superata la magiara Babos in tre set

Esordio vittorioso per Roberta Vinci al primo turno del WTA Premier di San Pietroburgo (Indoor, $776.000).



L’azzurra ha superato la magiara Timea Babos, 23 anni, Nr. 30 Wta, con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 in due ore e sei minuti di gioco.

Al prossimo turno trova la vincente del match tra la rumena Begu e la tedesca Petkovic.

Buon successo da parte della tennista pugliese. Oggi Roberta ha giocato a sprazzi, commettendo svariati errori e non dando l’impressione di essere al top della forma. Una vittoria sofferta che dà buone indicazioni per questo torneo russo, pieno di ottime giocatrici e dall’ottimo livello.

Primo set: non brilla Robertina ma porta comunque a casa il parziale.

Inizia bene, brekkando al secondo gioco l’avversaria e sembra indirizzare il set su binari a lei favorevoli.

Il quarto game vede altre due palle break per Roberta, break che le permetterebbero di dilagare, ma qui si inceppa qualcosa. La Babos risale da 15-40, controbrekka la Vinci nel gioco successivo e conquista un faticosissimo sesto gioco, dove risale ancora da 0-40, impattando sul 3-3.

Le occasioni sprecate non scoraggiano Robertina che, ad ogni turno di servizio della Babos, arriva sempre a palla break. La tennista pugliese ricomincia così a tessere la sua tela e opera la svolta decisiva.

Perfetto lob nell’ottavo gioco e break decisivo.

Il turno di servizio successivo è pura formalità, con l’azzurra che tiene agevolmente il servizio (grazie anche a due aces fotocopia) e chiude così il parziale per 6-3 in 37 minuti di gioco.

Secondo set: inizia bene Robertina, subito avanti di un break al primo gioco.

La reazione della magiara c’è ed è veemente. Controbreak immediato e gioco durissimo conquistato nel game successivo, giochi che le permettono di condurre per 2-1 dopo 14 minuti di gioco.

La Vinci spinge, continua a rendersi insidiosa sul turno di servizio avversario (palla break non capitalizzata anche nel quinto gioco) ma alla fine cede. Break magiaro nel sesto game e 4-2 per la Babos dopo 30 minuti di gioco.

Le emozioni non mancano e i turni di servizio diventano un terno al lotto; tra il settimo e l’ottavo gioco si assiste così a un botta e risposta tra le due contendenti, con l’ungherese che si porta a servire per il set.

Qui la Babos non ha problemi, chiudendo il set contro una Vinci che inizia ad apparire un pò stanca fisicamente.

E’ 6-3 per la magiara in 43 minuti di gioco.

Terzo set: inzia male la tarantina. Il break in apertura della Babos sembra far pendere l’ago della bilancia verso la magiara.

Roberta è brava a riassestarsi e a ritrovare il suo tennis; a poco a poco macina gioco e riesce ad impattare l’avversaria nel sesto game. E’ 3-3!

Tra l’ottavo e il nono game le due contendenti sono abili a restare attaccate al servizio e a non perdere la testa di fronte alle palle break avversarie.

L’ungherese gioca senza timore e affronta con coraggio ogni punto. Un grande servizio la aiuta sul primo match point italiano nel decimo game ma nulla può sul successivo. Ottima discesa a rete e chiusura con una splendida volee di rovescio per l’azzurra. E’ 6-4 in 46 minuti di gioco.

La partita punto per punto



WTA St. Petersburg Timea Babos Timea Babos 3 6 4 Roberta Vinci [6] Roberta Vinci [6] 6 3 6 Vincitore: R. VINCI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 T. Babos 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-4 → 4-5 T. Babos 0-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 T. Babos 0-15 15-15 15-30 15-40 3-2 → 3-3 R. Vinci 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 T. Babos 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 T. Babos 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Babos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-3 → 6-3 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 5-3 T. Babos 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 T. Babos 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 ace 2-2 → 3-2 R. Vinci 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Babos 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 T. Babos 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Vinci 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-5 → 3-6 T. Babos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-4 → 3-5 R. Vinci 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 3-4 T. Babos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Vinci 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 T. Babos 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 T. Babos 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

T. Babos - R. Vinci

02:04:23

3 Aces 3

6 Double Faults 1

69% 1st Serve % 55%

44/73 (60%) 1st Serve Points Won 28/46 (61%)

11/33 (33%) 2nd Serve Points Won 19/37 (51%)

12/18 (67%) Break Points Saved 6/11 (55%)

14 Service Games Played 14

18/46 (39%) 1st Return Points Won 29/73 (40%)

18/37 (49%) 2nd Return Points Won 22/33 (67%)

5/11 (45%) Break Points Won 6/18 (33%)

14 Return Games Played 14

55/106 (52%) Total Service Points Won 47/83 (57%)

36/83 (43%) Total Return Points Won 51/106 (48%)

91/189 (48%) Total Points Won 98/189 (52%)

Davide Sala