Roger Federer pronto per un grande 2017: “Il prossimo anno tornerò a Melbourne, sono sicuro. Mi preparerò per gli Open di Francia, sapendo che a Wimbledon ho più possibilità. E penso di poter far bene anche agli Us Open, ma per ora non ci penso”

Roger Federer ha smentito se stesso dopo aver alimentato alcune voci di un suo possibile ritiro dopo la dichiarazione fatta subito dopo la vittoria a Melbourne.

Dichiara Federer: “Il prossimo anno tornerò a Melbourne, sono sicuro. Mi sono fermato sei mesi per questo, perché penso di poter giocare altri due anni. Amo giocare qui, non sono mai mancato dal ’98, da quando ero fra gli juniores, per cui l’obiettivo è assolutamente giocare ancora”,

“E’ stato bello veder sorgere il sole su Melbourne. E’ stata una lunga notte di divertimento. Tutti erano di buon umore, è stata una giornata speciale dopo due settimane speciali che si sono chiuse alla grande.

Le mie gambe sono a pezzi… Ora farò riposare il mio fisico prima del torneo di Dubai di fine febbraio, poi Indian Wells e Miami. Non ho ancora pianificato la mia stagione sulla terra. Mi preparerò per gli Open di Francia, sapendo che a Wimbledon ho più possibilità. E penso di poter far bene anche agli Us Open, ma per ora non ci penso…”.