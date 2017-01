David Goffin rinuncia alla Davis

Reduce da un soddisfacente quarto di finale raggiunto all’Open d’Australia, David Goffin ha deciso di non prendere parte alla prima sfida stagionale di Coppa Davis, che la sua nazionale disputerà contro la Germania (dal 3 al 5 febbraio).

Ai microfoni dell’emittente RBTF, il tennista belga ha avuto modo di spiegare la propria scelta: “La decisione di saltare la sfida che sta per arrivare non è stata facile. Io devo però prima di tutto ascoltare attentamente il mio fisico e prendermi il riposo necessario in funzione del resto della stagione, che è ancora molto lunga. Vorrei ringraziare tutta la squadra per la comprensione ed augurare loro di ottenere un grande successo. Credo che abbiano la possibilità di fare un colpo a sorpresa, nella stessa maniera in cui siamo stati spesso capaci di fare in passato. Io sarò il loro tifoso più agguerrito e non vedo l’ora di essere di nuovo parte del team, quando ricapiterà l’occasione”, ha dichiarato Goffin.

Sta di fatto, ad ogni modo, che la selezione belga sarà chiamata ad una vera impresa quando dovrà scendere in campo contro i tedeschi a Francoforte.

Edoardo Gamacchio