Il regalo di Michael Jordan a Serena Williams

Per celebrare la vittoria dell’Australian Open da parte di Serena Williams, Michael Jordan (caro amico della tennista statunitense) e Nike hanno deciso di omaggiare la futura numero-uno del mondo con un modello personalizzato di scarpe da basket.

La calzatura sarà caratterizzata dalla presenza del numero “23″ come dettaglio dal significato inequivocabile, nonché duplice: il leggendario numero di maglia di Jordan durante la sua gloriosa carriera sul parquet da un lato, il numero di tornei dello Slam vinti da Serena dall’altro.

Nike is releasing special Air Jordan Serena "23" grand slam shoes at the end of the month pic.twitter.com/qh7uboiXiH

— Darren Rovell (@darrenrovell) 28 gennaio 2017