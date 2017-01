Australian Open 2017: le pagelle del tennis italiano

Bilancio agrodolce nel tennis maschile, decisamente negativo in quello femminile: questi Australian Open appena terminati evidenziano ancora una volta lo stato di salute del tennis italiano, aggrappato agli exploit dei soliti noti fra i maschietti e decisamente in crisi di risultati in quello femminile, davvero ai minimi storici del proprio movimento da vent’anni a questa parte. Partiamo con gli uomini, coloro che hanno fatto non solo i loro “compitini” ma che in un caso sono andati ben oltre le aspettative. Un’ulteriore analisi va fatta ed è una piacevole considerazione: la pattuglia di tennisti presenti alle qualificazioni è stata ben nutrita e alquanto giovane, segno che, seppur a rilento e con tempi tutti italiani, qualcosa si muove.

Andreas Seppi: voto 8.5. Una vittoria d’esperienza contro il coetaneo francese Mathieu, l’impresa contro la testa calda nonché talento di casa Nick Kyrgios, la classica prova del 9 contro il belga Darcis superata in maniera brillante, con una seconda settimana difficilmente pronosticabile che è divenuta nuovamente realtà e che lo rende ancora una volta il migliore della truppa a livello Slam. Contro lo svizzero Wawrinka ha perso lottando come un leone in tre tie break, recriminando anche per non aver sfruttato le poche chances a disposizione. Un grande esempio di dedizione al lavoro, alla fatica, all’allenamento, che si conferma tennista con la T maiuscola e che andrebbe sempre preso ad esempio. Senza se e senza ma. Chapeau Andreas!

Paolo Lorenzi: voto 6,5. Peccato non avercela fatta con il serbo Troicki al secondo turno, un giocatore che sta diventando la sua bestia nera e che in questi Australian Open è quasi riuscito a battere. Compitino portato a casa con la vittoria al primo turno contro l’australiano Duckworth, resta però l’amaro in bocca per la sconfitta al 2T: affidabile, serio, unico, Paolino Lorenzi sembra crescere anche a livello Major, fino a poco tempo un vero e proprio tabù. Certo, aver raggiunto tale maturità in passato…altro che 6.5.

Fabio Fognini. Voto 7-. Fabio non era stato fortunato nel sorteggio, pescando un giocatore difficile e contro cui aveva perso malamente in passato, fra polemiche e insulti. Lo spagnolo Feliciano Lopez questa volta è stato invece regolato con autorità, senza alcuna possibilità regalata per rientrare nel match. Le sensazioni positive dell’esordio sono state però in parte smentite dal turno successivo, quando i fantasmi del passato sono tornati prepotentemente e Fognini è apparso nuovamente nervoso e poco concentrato, finendo per perdere in 5 set contro il francese Paire. L’avversario ha si giocato bene e l’incontro sarebbe potuto tranquillamente finire in 4 set ma quando ti viene data la possibilità di rientrare nel match, e Paire ne ha concesse eccome, devi essere bravo a sfruttarla e non rincorrere per tutta la durata della partita, perché poi a un certo punto il tuo avversario il risultato pieno lo porta a casa. La strada con Davin è ancora lunga.

Luca Vanni: voto 6. Bravissimo a passare le quali, sfortunato a doversi ritirare nel primo turno del main draw contro il ceco Berdych. Lucone raggiunge un bel traguardo e di questo gli va dato atto, buon viatico per quella che si spera sia una stagione di ottimi risultati conseguiti all’insegna della costanza, suo reale problema nel 2016. Spiace non aver potuto godere del vero Vanni nella partita contro il ceco: speriamo che le occasioni per rifarsi non manchino.

Thomas Fabbiano: voto 6-. Come Vanni bravissimo a superare le insidiose quali ma il primo turno contro Donald Young poteva e doveva essere approcciato a mio modo di vedere le cose, in maniera differente. Fabbiano ha perso troppo nettamente contro un avversario che di certo non è un campione: resta la sensazione che al ragazzo manchi un piccolo step per credere pienamente nei propri mezzi. Forza Fabs, puoi raggiungere vette più alte. Devi crederci anche tu.

Passiamo alle donne, vera Caporetto di questi Australian Open tinti d’azzurro.

Roberta Vinci: voto 4,5. Come può una giocatrice esperta come la Vinci affermare di non capire nulla del gioco della propria avversaria (la futura semifinalista Vandeweghe) per buona parte di una partita? È vero che ci ha abituati bene, benissimo e per questo motivo il voto australiano non può che essere altamente negativo. La speranza è che questa sia non solo (probabilmente..) la sua ultima stagione da professionista ma anche un anno ricco di soddisfazioni, magari exploit sparsi qua e là ma comunque degni del talento di cui Roberta può fregiarsi.

Sara Errani: voto 6. Primo turno superato contro la giapponese Ozaki, ritiro e tanta malasorte contro la Makarova al 2T. Gli Australian Open 2017 di Sara Errani dovevano andare diversamente invece è arrivato un infortunio che ha bloccato i suoi piani di rilancio. La stagione è ancora lunga, speriamo che Sarita sappia rialzarsi e riprendere la rincorsa. Sempre sperando che lo stop non sia deleterio e che vada per le lunghe.

Karin Knapp: senza voto. Spiace, vedere l’ennesimo ritiro di una Knapp non ancora pronta per rientrare a pieno regime nel circuito. In Australia ha sfruttato il ranking protetto ma contro la Hsieh è arrivato un ritiro che fa male e che non si capisce fino in fondo: il giorno dopo Karin è scesa in campo per il suo match di doppio con la Minnella, peraltro superando il turno…tutto ciò com’è possibile? Peccato, la voglia di rivederla ad alti livelli in singolare è davvero tanta…

Camila Giorgi: voto 5.5. Ancora una volta una prestazione convincente a sprazzi ma anche una sconfitta contro una giocatrice di ranking molto più alto e sul filo di lana per Camila Giorgi. Peccato, perché contro la svizzera Bacsinszky, Camila è andata davvero vicina al regalarsi una vittoria che sarebbe stata non solo di prestigio ma anche un incredibile incentivo per il prosieguo della stagione appena cominciata. Certe partite, questo tipo di partite, se vuoi salire in classifica ogni tanto (non dico sempre!) devi portarle a casa. E adesso arriva anche un infortunio che la fa ritirare dalle quali di San Pietroburgo che non fa per nulla ben sperare…

Francesca Schiavone: voto 4. Uscire al primo turno contro l’americana Boserup per una che ha vinto il Roland Garros non deve essere proprio fonte di gioia, se in più ci metti l’assenza del lottare su ogni singola pallina come in passato, in un passato recente che ti ha visto alzare al cielo trofei importantissimi, si fa spazio in maniera decisa una singola domanda: ha ancora senso continuare e non ritirarsi subito? Va bene continuare ma almeno che ci si diverta…perché ho la sensazione che a Melbourne la Schiavo si sia divertita davvero poco…

Alessandro Orecchio