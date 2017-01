LiveTennis Cup 2017 – Aus Open: Classifiche finali. Successo finale di Barca4ever, luigi120 si aggiudica l’ultima tappa!

Gli Australian Open è stato forse uno degli Slam più sorprendenti degli ultimi anni e si è concluso con il ritorno alla vittoria di Roger Federer ai danni del suo rivale storico Rafael Nadal. Terminata la competizione, è tempo di stilare le classifiche finali della LiveTennis Cup.

L’ultima giornata se l’aggiudica Luigi120, che è stato l’unico ad essere stato molto competitivo sui pronostici di entrambe le finali giocate, quella del singolare maschile e del doppio misto, pronosticando correttamente, tra l’altro, anche il numero di games della sfida tra Federer e Nadal.

A tagliare il traguardo per primo nel rush finale della classifica generale è barca4ever, che riesce a superare Aston Villa. Per quest’ultimo, l’ultima giornata è stata disastrosa, avendo totalizzato 0 punti. Per barca4ever si tratta del secondo successo di tappa, dopo gli Us Open 2015, complimenti!

Più in giù, dopo le consuete classifiche di giornata e generale, trovate l’albo d’oro e la classifica aggregata che tiene conto di tutte le tappe disputate.

La LiveTennis Cup per il momento va in pausa, arrivederci al prossimo appuntamento! Speriamo che il gioco sia stato di vostro gradimento.

CLASSIFICA

Visualizza la classifica completa

In caso di parità nella classifica di giornata, prevale chi ha inviato per primo il pronostico.

In caso di parità nella classifica generale, prevale chi ha più vittorie di giornata (tra parentesi), in caso di ulteriore parità, la data di registrazione al sito più antecedente.

N.B. Un utente potrà vincere al massimo un premio di giornata nel corso del torneo (anche se dovesse vincere due giornate, per esempio).

N.B.2 I premi saranno assegnati alla fine del gioco. I vincitori saranno contattati alla mail con cui si sono registrati al sito. In caso di problemi contattare info@livetennis.it

CLASSIFICA AGGREGATA LIVETENNIS CUP (di sempre, 29 gennaio 2017)

Albo d’oro – Tappe

US Open 2011 – Lory278

Australian Open 2012 – BigLebowski

Miami 2012 – raonic

Roma 2012 – raonic

Roland Garros 2012 – il_pignolo

Wimbledon 2012 – refederer87

US Open 2012 – COREMI

Atp Finals 2012 – Edozoo

Australian Open 2013 – da.ferretti93

Indian Wells 2013 – Lory278

Roma 2013 – JCFerrero

Roland Garros 2013 – a-rod

Wimbledon 2013 – fedder

Us Open 2013 – Rog88

Atp Finals 2013 – Leo97

Australian Open 2014 – El Mingo

Indian Wells 2014 – pio_procida

Miami 2014 – il_pignolo

Madrid 2014 – il_pignolo

Roma 2014 – Fogno87

Roland Garros 2014 – sospiridalmare

Wimbledon 2014 – Alex83

Us Open 2014 – sospiridalmare

Atp Finals 2014 – viva il tennis

Australian Open 2015 – Pantera96

Indian Wells 2015 – Manuel89

Miami 2015 – wwenderww

Roma 2015 – alex83

Roland Garros 2015 – Michele93

Wimbledon 2015 – Orticoltura

Us Open 2015 – barca4ever

Atp Finals 2015 – 2B

Australian Open 2016 – vittorio69

Roma 2016 – leo97

Roland Garros 2016 – Alessio89

Wimbledon 2016 – Gico69

Us Open 2016 – Bounty

Atp Finals 2016 – Fighter 90

Australian Open 2017 – barca4ever