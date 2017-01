Tennis giovanile: Luca Nardi vince il “mondiale” under 14 di Tarbes (Video)

Ancora una settimana positiva per il tennis giovanile italiano. Le soddisfazioni maggiori sono arrivate dal torneo “Les Petit as” di Tarbes, di categoria 1, probabilmente il più importante in assoluto a livello di under 14. Da qua sono passati campioni come Federer, Nadal, Murray, Djokovic, Hingis, Muguruza e tutti i più forti tennisti europei. Luca Nardi ha vinto il prestigioso torneo superando in finale il serbo Hamad Medjedovic con il punteggio di 6-2 7-5.

Nello stesso torneo dominio azzurro anche nel doppio con la vittoria della coppia formata dallo stesso Luca Nardi e da Alessio Tarantin che hanno superato al super tie-break gli statunitensi Damm e Kodat. Ottima prova anche per la coppia di ragazze Lisa Pigato e Matilde Paoletti che sono arrivate alla finale del doppio, sconfitte solo in finale dalle russe Timofeeva-Selekhmeteva. Lisa Pigato, sfortunata nel sorteggio ad incontrare subito la finalista ucraina Lopatetskaya, ha poi vinto il torneo di consolazione.

Negli under 18 ricordiamo l’ottima prova di Federico Iannacone arrivato agli ottavi di finale degli Australian Open Junior. Primo turno invece per Mattia Frinzi e Francesco Forti. Nel femminile secondo turno per Tatiana Pieri, primo turno per Federica Bilardo, Lisa Piccinetti e Maria Vittoria Viviani, squalificata in nodo assurdo come ampiamente detto la scorsa settimana.

Altre soddisfazioni sono arrivate dalla Repubblica Ceca dove Federica Rossi e Giulia La Rocca sono arrivate in finale in doppio nel G4 ITF Junior e la stessa Federica Rossi ha fatto semifinale in singolare. Nel maschile quarti di finale per Riccardo Di Nocera.

Negli altri tornei del circuito ITF Junior under 18, secondo turno per Giulia Carbonaro nel G2 in Ucraina, secondo turno per Andrea Trapani e Nuria Brancaccio nel G2 in Tunisia, semifinale per Massimo Dambrosi nel G4 in Kenya, semifinali per Lorenzo Battista nel G5 in Bosnia, semifinali per Emiliano Maggioli nel G5 in Israele, dove nel torneo femminile Carola Cavelli ha vinto il doppio in coppia con l’israeliana Younes.

Paolo Angella