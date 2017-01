La profezia di Roger Federer

Appena 29 giorni fa, Roger Federer aveva postato il seguente Tweet: “Ci vediamo più tardi, 16. Ci vediamo presto 17. Andando per il 18″.

Era un gioco di parole sulla fine dell’anno, ma ai posteri sembra davvero una sua previsione per il 18 esimo slam conquistato in carriera.

Catch ya later 16…

See ya soon 17…

Going for 18

— Roger Federer (@rogerfederer) 31 dicembre 2016