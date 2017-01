Australian Open: Immenso Federer! Rimonta un break di svantaggio nel quinto set a Nadal e vince il 18esimo titolo dello Slam. Partita straordinaria (di M. Mazzoni)

Grazie Rafa, Grazie Roger! I due supercampioni dell’era moderna regalano a tutti gli appassionati una partita bella, tirata, con qualche calo ma anche momenti di tennis entusiasmante, con un quinto set che è già entrato nei libri di storia del gioco per pathos. Straordinario. C’era un’attesa enorme, forse anche spropositata per un singolo evento sportivo… ma stavolta la partita non ha tradito le attese e ci ha regalato un tennis di un livello incredibile, e condito da emozioni che è difficile raccontare a parole. Ogni vero appassionato stamani ha vissuto una pagina memorabile, che non sarà facile dimenticare o superare per emozioni. Mai si era giocata una finale con così tanti titoli Slam vinti dai due contendenti, e poche volte si è visto un concentrato così alto di qualità, intensità, contrasto di stile ed emozioni. Spesso le sfide “Fedal” avevano deluso per contenuti tecnici, una uguale all’altra, un po’ viste e riveste. Stavolta no, la partita è stata varia, intensa, ben giocata soprattutto dalla metà del secondo set, con decine di passaggi che saranno ricordati a lungo. Ha vinto Roger Federer, ma non ha perso Rafa Nadal. Ha vinto il Tennis, anche grazie a delle condizioni di gioco finalmente più rapide che hanno esaltato la classe immensa di questi due campioni. Anche quelle di Rafa, sì, perché lo spagnolo ha giocato un tennis assai offensivo, producendosi non solo nei suoi straordinari recuperi ma anche in tante fase offensive di enorme qualità.

Perché ha vinto Federer? Perché difficile spiegarlo, così a caldo, invaso da una tempesta di emozioni difficili da arginare e farti restare lucido. Federer è stato bravissimo a restare offensivo per tutto il match, a crederci quando sotto di un break nel quinto l’impresa pareva disperata. Impossibile. Oltre all’aspetto mentale, determinante, Roger ha servito bene in molti momenti chiave (ed andando sotto invece nei momenti in cui non c’è riuscito, e lì bravissimo Nadal ad approfittarne da campione); ha avuto il coraggio di non indietreggiare quasi mai alla risposta, tagliando col rovescio coperto e prendendosi molti rischi. Ha vinto perché è riuscito a stazionare spesso con i piedi sulla riga di fondo o dentro il campo, anticipando appena possibile e trovando moltissimi vincenti in momenti decisivi. Paradossalmente oggi ha giocato meglio di rovescio che di dritto, e Nadal ha trovato pochi punti gratis (come nella maggior parte delle sue vittorie vs. Roger) per “stecche” o palle passive. Questa altra chiave del match. Ed il momento decisivo, oltre alla rimonta clamorosa al quinto, è stato l’aver annullato le palle break ad inizio del terzo: se Nadal scappa via lì, non lo riprende più. Nadal a mio avviso non ha molto da recriminare, ha giocato bene, con intensità, aggressività; ha servito bene, cancellando molte chance del rivale con prime e seconde ottime; il dritto non era quello del 2008, ma tornato ad un livello di eccellenza, ed il rovescio ha funzionato alla grande. Forse, a volergli trovare un difetto, nelle fasi in cui Roger ha dominato poteva provare a correre prima in avanti per interrompere i momenti top del rivale, ma era impresa molto difficile. E ovviamente ha subito il contro break al quinto quando pareva lanciato verso il successo. Ma in quella fase ritengo che i meriti di Roger siano stati oggi superiori ai demeriti di Rafa.

Ci sarebbero tanti aspetti ancora da analizzare, tanti dettagli importanti, ma quando una partita è così intensa e finisce con una volata del genere, noi appassionati dobbiamo solo alzarci e ringraziare questi due campioni, che hanno reso il tennis qualcosa di bellissimo. Grazie. Ecco la cronaca del match.

Melbourne, ore 19,37. Rafa Nadal alza nel cielo la prima palla della “Finale” con la F maiuscola. Roger subito aggressivo, ma Nadal respinge l’assalto con un rovescio che provoca l’errore dello svizzero. La palla corre veloce, spinta da entrambi senza indugi. A zero l’iberico tiene il servizio, 1-0. Roger vince il suo primo punto del match con un bel servizio, ma sembra più in difficoltà del rivale nel gestire i “soliti” scambi. Nadal alza la palla sul rovescio del rivale, e stazionando con i piedi non lontani dalla riga di fondo riesce a creare molti problemi. Un paio di buone prime valgono a Federer i punti dell’1 pari. Lo svizzero prova a prendersi qualche rischio già dalla risposta o al secondo colpo; Nadal fiuta il pericolo e si irrigidisce al servizio. 30 pari, seconda di servizio… un nastro impossibile aiuta Nadal, che poi scarica una prima esterna e si salva. 2-1 Nadal. Buon game aggressivo di Federer, incluso un bell’attacco chiuso a rete, prima volee vincente del match. 2 pari. Il set segue i turni di servizio, con Nadal molto fluido col rovescio e carico con i suoi drive di dritto, mentre Federer pare più sciolto, e la racchetta produce le prime accelerazioni vincenti. Settimo game, il match si infiamma! Federer trova alcuni rovesci fantastici, ad anticipare le arrotate velenose del rivale, e si prende due punti di forza, con rischio ed enorme classe. 15-40, prime due palle break del match. Nadal tira largo un rovescio cross di scambio, break Federer, 4-3. Forte del vantaggio Roger serve al top, due Ace ed un dritto in avanzamento, 5-3. Rafa non si scompone, serve bene e resta in scia, 4-5. Lo svizzero serve per chiudere il primo set. La prima lo assiste, Ace, grandi angoli, Nadal non può niente. Un ace da destra gli consegna il 6-4. Mezz’ora di tennis in crescendo per Federer, eccellente alla battuta (concessi solo 4 punti col servizio), continuo col rovescio, poco falloso nella spinta.

Secondo set, Nadal alla battuta. Federer lo aggredisce immediatamente, forzando l’errore dello spagnolo. Si scuote Rafa, adesso è lui ad attaccare, per non essere aggredito. Spinge molto, apre l’angolo col dritto cross. Con un Ace di seconda muove lo score, 1-0. Federer inizia malissimo il set al servizio, incluso un doppio fallo. Un brutto attacco è punito, 30-40 e prima palla break per Nadal. Si salva con una prima al centro e schiaffo inside out preciso. Nadal apre a tutta l’angolo ed attacca, altra chance per Rafa. L’iberico lo inchioda sul rovescio, arriva l’errore di Federer. Break Nadal, 2-0. Federer reagisce, spinge alla risposta e vola 30-40, ma sciupa la palla break sbagliando un dritto di scambio. C’è lotta, è il game più lungo della partita finora. Un attacco spericolato e miracoloso (volee in allungo pazzesca) porta Roger ancora a palla break. Rafa controlla lo scambio, annulla con i suoi top vigorosi. 3-0 Nadal. Federer sembra spento. Il servizio è meno incisivo, sbaglia col dritto. Crolla 0-40. Ne annulla due, ma l’ennesimo dritto largo gli costa il doppio break, 4-0 Nadal. Roger cerca di non uscire mentalmente e fisicamente dal set (…e dal match), lascia di nuovo corre il braccio trovando un paio di punti super, rischiando a tutta. Strappa un 30-40 e palla break, ed il break arriva, bravo a muovere Rafa nel rettangolo del servizio, zona che non ama difendere. 4-1 Nadal. Il set scorre seguendo i servizi, chiude Nadal 6-3. Bravo l’iberico a scattare via subito, trovando intensità col dritto, forte e carico come nei giorni migliori; male Federer al servizio (nessun Ace in tutto il set, con percentuali in calo), e senza la miglior prima non può fare match pari vs. la potenza e spin del rivale.

Terzo set, Federer alla battuta. Inizia bene, ma commette un paio di errori gravi che gli costano una immediata palla break. Si salva con un Ace esterno. Stesso schema e stesso errore (servizio esterno, dritto a mezza rete), cancella ancora con Ace la palla break. Terzo errore, terza palla break… e terzo Ace esterno. Si salva Roger con un rovescio in contro balzo, con rischi estremi. 1-0 Federer, che continua anche in risposta a far viaggiare a tutta il braccio, regalando alcune magie balistiche. 0-30, ma Nadal c’è, soffre e regge, servendo anche bene. Sul 30 pari Federer inchioda Nadal sul rovescio e lascia partire un dritto lungo linea di contro balzo di una difficoltà inenarrabile. Palla break Federer, aggredisce la risposta, nei piedi di Rafa, che affossa. Break Federer, 2-0, che in un lampo vola 3-0, servendo alla grande (incluso il primo serve and volley vincente). In questo momento va in scena un “one man show” dello svizzero: mangia il campo, sembra volare sulla palla, anticipando a tutta e disegnando il campo. 15-40, due chance per il 4 a 0. Ma Nadal reagisce, serve e spinge da campione, ad annullare le chance. Il livello è altissimo: Roger trova un diritto vincente, Rafa trova Ace al centro, e così si continua. Ogni punto è una sinfonia di grande tennis. Nadal si salva cancellando tutte le chance, 1-3. Federer gioca con estrema precisione e velocità, a zero si porta 4-1 (striscia di 11 punti consecutivi sul proprio servizio). Rafa arrota a tutta, ma non trova la massima lunghezza, e Roger entra deciso. Sale 30-40, e trasforma il break con una risposta cross di rovescio che muore all’incrocio delle righe, ingestibile anche per il miglior difensore dell’era moderna. 5-1 Federer, serve per chiudere il terzo set. L’iberico continua a lottare, non si è affatto disunito. Roger sente la tensione, doppio fallo sul trenta pari, palla break. Rafa carica il drive a tutta, ma Federer salta sulla palla scaricando un dritto inside out imprendibile. Servizio esterno e set point per lo svizzero. Lo sciupa toccando male col back, affossato in rete in allungo, e sbaglia il dritto successivo. Altra palla break per Rafa, che niente può su di una prima al centro molto precisa. Chiude Federer con un tocco elegante sotto rete, 6-1. Un set tecnicamente eccezionale, e non solo da parte di Roger (punteggio bugiardo, perché anche Nadal ha trovato molti punti vincenti e non hai mai mollato). Lo svizzero ha ritrovato il servizio ed ha rubato un metro di campo nello scambio, con anticipi clamorosi, quasi sempre vincenti.

Quarto set, Nadal alla battuta. Soffre perché non trova punti facili con la prima, mentre Federer gli ruba il tempo, entra in campo, lavora col contro piede non facendogli mai trovare appoggi comodi. 1-0 Nadal. Risponde lo svizzero in sicurezza, 1 pari. Il livello di gioco resta molto alto, con varietà ed aggressività di Roger, tanta sostanza e intelligenza di Rafa. 2-1 Nadal. Quarto game, Federer regala due punti con due errori banali, e Rafa è lì, prontissimo ad azzannare la preda con un gancio di dritto micidiale, bellissimo. 0-40, tre chance di break per l’iberico. Trasforma la seconda, con un passante basso non gestito da Roger, bravissimo l’iberico. 3-1 Nadal e poi 4-1, consolida il break, con l’ultimo punto straordinario, giocato benissimo da entrambi e chiuso con una sciabolata in taglio di Nadal che ha fatto saltare lo stadio. Federer continua il set incerto, commette alcuni errori (uno grave sotto rete, volee alta fuori di metri) e concede la palla dell’1-5, ma cancella con un Ace. 4 prime vincenti in totale gli valgono il 2-4. Nadal tira dritto veleggiando sicuro, 5-2. Federer invece continua – come in tutto il set – ad alternare vincenti ad errori. 5-3, Rafa va a servire per chiudere il quarto set. Cerca la botta al corpo, per non dare tempo di aprire a Roger, e la tattica funziona, due risposte sbagliate. Altre due sberle e via, Nadal chiude 6-3 un set che si è deciso sulle incertezze dello svizzero nel quarto gioco, e con Rafa bravissimo a cogliere il momento e restare solido, non concedendo chance al rivale per rientrare.

Quinto set, Federer al servizio dopo aver ricevuto un trattamento medico negli spogliatoi. Non rientra bene in campo, niente prima e subisce i drive carichi di Rafa. 0-30. Un grande gancio mancino lungo linea vale a Nadal il 15-40, subito due palle break! Annulla la prima martellando il rovescio di Rafa; scappa largo il dritto lungo linea, ed il break arriva. 1-0 Nadal. Veemente reazione di Federer, si prende grandi rischi col rovescio, 15-40. Ma Rafael c’è, prima velenosa e dritto a chiudere, in contro piede. Un nastro mortale aiuta Roger, terza palla break. Bravissimo l’iberico, che apre il campo al massimo e cancella la chance. 2-0 Nadal, pericolo scampato. Federer non cede, a zero resta in scia, 1-2, e durante il cambio di campo si è fatto nuovamente massaggiare. Il livello di gioco si mantiene molto alto, come in un dritto poderoso di Rafa o un rovescio cross splendido di Roger. 40 pari, tensione altissima. Federer risponde sui piedi ed in avanzamento tira un rovescio lungo linea magnifico, procurandosi palla break. Nadal fortunato per un dritto steccato ma in campo, e poi bravo a chiudere con un rovescio cross. Si salva Nadal, sale 3-1; risponde Federer, 2-3. Sesto game, lo svizzero prova il tutto per tutto, scatenando un inferno di colpi in totale anticipo e massimo rischio. Sale 0-30, ma Nadal trova un paio di belle prime, chiudendo poi di forza col dritto. Un gancio mancino vola via, lungo una spanna… e palla break per Roger. Lo stadio impazzisce, ma non Rafa, che chiude con un bel dritto cross (troppo corta la risposta di Roger). Succede di tutto, Roger spinge a testa bassa, Rafa sbaglia, e sbaglia ancora! Break Federer, 3 pari. Adesso lo svizzero ha ritrovato la fiducia, la prima di servizio, la velocità in campo, la precisione. Vola ad anticipare ogni palla, addirittura con un Ace di seconda! Vola avanti 4-3, per la prima volta avanti nel set decisivo. Ottavo game, serve Rafa. Un back stretto e maligno porta il maiorchino a correre in avanti, e sbaglia. Roger è una furia, con i piedi in campo domina lo scambio, 0-30. Rafa è in confusione. La prima non entra… doppio fallo!?! 0-40, tre palle break pesantissime. Cancella la prima con lo schema preferito, servizio esterno e botta a chiudere di dritto. Anche la seconda, con un’ottima prima al corpo. Roger regala la terza palla break, steccando una seconda di servizio non così carica. Il settimo punto del game, 26 colpi, il più lungo del match, è un orgia di colpi uno più duro dell’altro, con Federer che chiude con un dritto lungo linea pesante come unuppercut al mento. Ma Rafa tira una prima al centro, a cancellare anche la quarta palla break. Campione. Roger continua a spingere dal centro del campo, stavolta è lui, di forza, a strappare la quinta palla break. Una risposta cortissima, stretta, angolatissima, non è gestita da Nadal, che in totale allungo colpisce il palo. Break Federer !!! 5-3, serve per vincere il titolo 2017. Ma la prima non entra. Prova un serve and volley folle sulla seconda, punito dalla risposta di Nadal. Duro scambio, gli scappa un rovescio, 0-30. Ace, 15-30. Aggressivo Nadal, strappa il 15-40, due palle del contro break! Roger trova un Ace, 30-40. Rischia una seconda, molto carica, si sposta Roger e trova un dritto inside out difficilissimo. Parità. Prima potente al corpo, Match Point Federer. Doppio fallo Federer, no! Il Falco cambia la chiamata, si rigioca la prima. Altro falco…ma è fuori. Ancora parità. Altro Ace da destra… terzo match point Federer. Roger tira in avanzamento un dritto sulla riga… o fuori? E’ buona, Game Set Match Federer.

Quante emozioni, che grande tennis. Il 2017 è inizio con un Australian Open impossibile da dimenticare, e difficilissimo da superare.

Marco Mazzoni

@marcomazz

HE’S DONE IT! Roger #Federer has defeated Rafael #Nadal in the #AusOpen 2017 final to bring up his 18th Grand Slam singles title. pic.twitter.com/0Y1kM79KIc — #AusOpen (@AustralianOpen) 29 gennaio 2017

La partita punto per punto



GS Australian Open R. Federer [17] R. Federer [17] 6 3 6 3 6 R. Nadal [9] R. Nadal [9] 4 6 1 6 3 Vincitore: R. Federer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 R. Federer 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 R. Federer 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Federer 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 R. Federer 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 R. Federer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-5 → 3-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 R. Federer 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 1-4 → 2-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 R. Federer 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 R. Federer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 3-0 → 3-1 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-0 → 3-0 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 R. Federer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-4 → 2-4 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-4 → 1-4 R. Federer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 0-4 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 R. Federer 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Federer 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 5-3 → 5-4 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 R. Federer 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 R. Federer 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

R. Federer - R. Nadal

20 Aces 4

3 Doubles Faults 3

73 Winners 35

57 Unforced Errors 28

29/40 (73%) Net Points Won 10/12 (83%)

62% 1st Serves In 73%

65/85 (76%) 1st Serve Points Won 69/110 (63%)

26/53 (49%) 2nd Serve Points Won 23/41 (56%)

13/17 (76%) Break Points Saved 14/20 (70%)

82/151 (54%) 1st Return Pts Won 73/138 (53%)

18/41 (44%) 2nd Return Pts Won 27/53 (51%)

6/20 (30%) Break Points Won 4/17 (24%)

91/138 (66%) Total Service Pts Won 92/151 (61%)

59/151 (39%) Total Return Pts Won 47/138 (34%)

150/289 (52%) Total Points Won 139/289 (48%)

217 mins Duration 217 mins

185 kph / 115 mph Avg. 1st Serve Speed 177 kph / 110 mph

147 kph / 92 mph Avg. 2nd Serve Speed 150 kph / 93 mph

207 kph / 129 mph Fastest Serve 200 kph / 124 mph