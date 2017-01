Flavia Pennetta a Roger Federer: “fai come ho fatto io: vinci adesso e poi ritirati”

Flavia Pennetta rappresenta l’esempio più recente di tennista che abbia deciso di ritirarsi dall’attività professionistica nel momento in cui aveva raggiunto il picco del proprio rendimento in campo. L’italiana, moglie di Fabio Fognini da cui è anche in attesa del primo figlio, ha abbandonato il tennis giocato dopo aver vinto il suo primo ed unico torneo del Grande Slam, vale a dire lo U.S. Open nel 2015. Adesso, da ex-giocatrice, ha consigliato a Roger Federer di fare lo stesso.

“Sono molto contenta che Rafa Nadal sia arrivato in finale, ma forse ancora di più per Roger Federer. Roger, per favore, fai come ho fatto io: vinci adesso e poi ritirati”, ha dichiarato la Pennetta i microfoni di Sky Italia, chiamata ad offrire il proprio parere sui temi più caldi di questo Open d’Australia.

Se Federer potrà quanto meno prendere in considerazione il suggerimento di Flavia, ad ogni modo, starà al campo stabilirlo. L’appuntamento con la storia è fissato tra pochi minuti.

Edoardo Gamacchio