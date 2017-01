È ancora grande Italia a Tarbes: Finale in singolare per Luca Nardi e vittoria in doppio con Alessio Tramontin

È ancora grande Italia a Tarbes, dove è in corso il Les Petits As, importante manifestazione internazionale U14.

Luca Nardi e Alessio Tramontin hanno vinto, questo pomeriggio, il torneo di doppio maschile. La coppia azzurra ha superato Damm/Kodat in te set, col punteggio di 4-6 6-3 10-2.

Nardi ha conquistato anche la finale del singolare: il 14enne italiano ha sconfitto a sorpresa il numero uno del seeding Holger Rune, proveniente dalla Danimarca, per 7-6(5) 6-2. Nell’ultimo atto del torneo incontrerà il serbo Hamad Medjedovic, che ha fermato l’americano Alexander Bernard in semifinale.

Finale amara nel doppio femminile per Lisa Pigato e Matilde Paoletti, battute dalle forti russe Selekhmeteva/Timofeeva in due rapidi parziali.

FINALE SINGOLARE MASCHILE

(4) Luca Nardi vs (3) Hamad Medjedovic

FINALE SINGOLARE FEMMINILE

Dasha Lopatetskaya – (2) Maria Timofeeva

Lorenzo Carini