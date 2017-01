Bjorn Borg “lancia” suo figlio Leo: “A 13 anni non ero come mio figlio, lui gioca meglio di quanto facevo io alla sua età. Il tennis di oggi è molto diverso da quello a cui ero abituato”

Leo, il figlio di Bjorn Borg, è stato eliminato al secondo turno del Les Petits As ma ha comunque ricevuto i complimenti del padre: “A 13 anni non ero come mio figlio, lui gioca meglio di quanto facevo io alla sua età. Il tennis di oggi è molto diverso da quello a cui ero abituato; c’è molta competitività e si tira molto più forte”, ha commentato la leggenda svedese.

“Si allena in uno dei club più importanti della Svezia ed è seguito da ottimi allenatore e un grande team. Non ha bisogno di me”, ha concluso.

Lorenzo Carini