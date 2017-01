WTA San Pietroburgo: Il Tabellone Principale. Ostacolo magiaro per Roberta Vinci

C’è Roberta Vinci nel tabellone principale del torneo WTA Premier di San Pietroburgo.

L’azzurra, campionessa uscente, sfiderà all’esordio la magiara Timea Babos, classe 1993 e n.28 del mondo.

WTA St. Petersburg Premier | Indoor | $776.000

(1) Halep, Simona vs Bye

Konjuh, Ana vs Niculescu, Monica

Shvedova, Yaroslava vs (WC) Vikhlyantseva, Natalia

Bencic, Belinda vs (8) Kasatkina, Daria

(4) Williams, Venus vs Bye

Qualifier vs Mladenovic, Kristina

Qualifier vs Begu, Irina-Camelia

Babos, Timea vs (6) Vinci, Roberta

(7) Bertens, Kiki vs Beck, Annika

Putintseva, Yulia vs Larsson, Johanna

(WC) Kalinskaya, Anna vs Gavrilova, Daria

Bye vs (3) Kuznetsova, Svetlana

(5) Vesnina, Elena vs Makarova, Ekaterina

Cornet, Alizé vs Qualifier

Qualifier vs Ostapenko, Jelena

Bye vs (2) Cibulkova, Dominika