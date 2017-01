Challenger Quimper: Il Tabellone Principale. Jurgen Melzer per Stefano Napolitano

Ostacolo sicuramente non facile per Stefano Napolitano che sfiderà Jurgen Melzer nel primo turno del torneo challenger di Quimper.

Challenger Quimper CH | Indoor | e43.000

(1) Mannarino, Adrian vs (WC) Furness, Evan

Reuter, Yannik vs (WC) Janowicz, Jerzy

Qualifier vs Ignatik, Uladzimir

(WC) Blancaneaux, Geoffrey vs (5) Benneteau, Julien

(4) Donskoy, Evgeny vs Gabashvili, Teymuraz

Halys, Quentin vs Zekic, Miljan

(PR) Melzer, Jurgen vs Napolitano, Stefano

Qualifier vs (6) Millot, Vincent

(8) Gojowczyk, Peter vs (WC) Hamou, Maxime

Diez, Steven vs Samper-Montana, Jordi

Lopez-Perez, Enrique vs Tepavac, Marko

Qualifier vs (3) Stakhovsky, Sergiy

(7) Rublev, Andrey vs Tsitsipas, Stefanos

Moriya, Hiroki vs Qualifier

Lamasine, Tristan vs Djere, Laslo

Bourgue, Mathias vs (2) Chardy, Jeremy