Challenger Burnie: Il Main Draw. Riccardo Bellotti al via

C’è Riccardo Bellotti nel tabellone principale del torneo challenger di Burnie.

Bellotti sfiderà all’esordio l ‘australiano Max Purcell, classe 1998 e n.338 ATP.

Challenger Burnie CH | Cemento | $75.000

(1) Soeda, Go vs Qualifier

King, Evan vs (WC) Bolt, Alex

Bellotti, Riccardo vs Purcell, Max

Klein, Brydan vs (8) Santillan, Akira

(4) Safwat, Mohamed vs (WC) Mousley, Bradley

Qualifier vs Mott, Blake

Qualifier vs Niki, Takuto

Krueger, Mitchell vs (6) Rubin, Noah

(5) Barton, Matthew vs Polmans, Marc

Jasika, Omar vs Nguyen, Daniel

(WC) Ebden, Matthew vs (WC) Bourchier, Harry

Rola, Blaz vs (3) Whittington, Andrew

(7) Bublik, Alexander vs Kibi, Yuya

O’Connell, Christopher vs Qualifier

Popko, Dmitry vs Krstin, Pedja

Saville, Luke vs (2) Jung, Jason