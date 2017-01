WTA Taiwan: Il Tabellone Principale. C’è Francesca Schiavone

C’è Francesca Schiavone nel tabellone principale del torneo WTA International di Taiwan.

La tennista milanese sfiderà all’esordio una giocatrice proveniente dalle qualificazioni o lucky loser.

WTA Taipei City International | Cemento | $250.000

(1) Svitolina, Elina vs Rodina, Evgeniya

Kozlova, Kateryna vs Qualifier/Lucky Loser

Gibbs, Nicole vs Qualifier/Lucky Loser

(WC) Lee, Ya-Hsuan vs (7) Rogers, Shelby

(3) Garcia, Caroline vs Qualifier/Lucky Loser

Minella, Mandy vs Cepelova, Jana

Linette, Magda vs Zhu, Lin

Nara, Kurumi vs (8) Jankovic, Jelena

(6) Doi, Misaki vs Hibino, Nao

Cirstea, Sorana vs Ozaki, Risa

(WC) Safarova, Lucie vs Qualifier/Lucky Loser

Qualifier/Lucky Loser vs (4) Sevastova, Anastasija

(5) Siniakova, Katerina vs Voskoboeva, Galina

Zheng, Saisai vs Peng, Shuai

Qualifier/Lucky Loser vs Schiavone, Francesca

Kovinic, Danka vs (2/WC) Stosur, Samantha