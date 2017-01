Les Petits As: Luca Nardi è in semifinale

Settimana da incorniciare per Luca Nardi, che ha raggiunto le semifinali del prestigioso torneo U14 Les Petits As grazie al successo sull’americano Toby Alex Kodat per 7-5 6-2. Nel penultimo atto della manifestazione, il giovane azzurro affronterà Holger Vitus Nodskov Rune, danese classe 2003 alla seconda partecipazione consecutiva a Tarbes.

Luca si è tolto una grande soddisfazione anche nel doppio: in coppia con Alessio Tramontin, infatti, Nardi ha raggiunto la finale di specialità dopo aver battuto Gorokhov/Kasnikowski in due set in semifinale.

Buon successo, in rimonta, per Lisa Pigato e Matilde Paoletti, anch’esse approdato in finale nel torneo di doppio femminile. Le giovani azzurre hanno recuperato un set di svantaggio e sconfitto per 11-9 al terzo set Aleshina/Petrovskaia.

Lorenzo Carini